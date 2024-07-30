奧運網球／世紀對決Djokovic擊敗Nadal 寫2項紀錄！力拚生涯首金
巴黎奧運網球男單32強，塞爾維亞頭號種子「喬帥」Novak Djokovic以6：1、6：4直落二拍落西班牙「蠻牛」Rafael Nadal，這場世紀對決，可能成為球迷的回憶，因為很可能是兩人生涯最後一次交手，而Djokovic挺進16強後，在奧運男單賽場累計15勝，寫下2項新紀錄。
特派記者路皓惟/巴黎報導
本次是Novak Djokovic和Rafael Nadal生涯第60次過招，Djokovic僅耗時1小時42分鐘，拿下對戰的第31勝。納達爾在自己最擅長的法網公開賽場地羅蘭加洛斯，生涯一共打了117場比賽，僅輸掉5場，其中3場敗給Djokovic。
根據《OptaAce》數據指出，Djokovic生涯對戰Nadal拿下31勝，這是公開化年代以來男單球員面對相同對手的最多勝場數紀錄。此外，喬科維奇在奧運男單賽場已累計15勝，寫下網球項目自1988年漢城奧運重返五環殿堂以來的新紀錄，接下來「喬帥」有望繼續堆高紀錄。
Djokovic輝煌的生涯獨缺一面奧運金牌，過往四度參加奧運，僅在2008年北京奧運拿下單打銅牌，另有2度銅牌戰落敗，這次巴黎奧運將是他再次挑戰奧運金牌的機會，也可能是最後一次機會。