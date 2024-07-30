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迎超級財報＋央行週！關注科技股、非農、Fed議息　美股漲跌不一

▲美股主要指數週一反覆拉鋸，收盤時個別發展，市場持續觀望本週重磅科企財報及聯準會議息決定。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股主要指數週一反覆拉鋸，收盤時個別發展，市場持續觀望本週重磅科企財報及聯準會議息決定。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

全球本週迎來超級議息週，加上華爾街準備迎接多家重磅科企公布財報，並期待聯準會（Fed）發布議息決定，美股主要指數週一反覆拉鋸，收盤時漲跌互現、個別發展。

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綜合《CNBC》等外媒報導，微軟、Meta Platforms、蘋果、亞馬遜等科技巨頭，將在本週陸續公布業績，由於它們的總市值位居市場最大公司之列，因此它們的股價走勢對華爾街來說格外具影響力。其中，微軟需特別關注雲端計算部門、AI方面的發展；蘋果則需特別關注iPhone在中國之銷售情況，以及AI進展。

本週另一個關鍵事件是聯準會會議，將於台灣時間週四凌晨公布議息結果，雖然市場普遍預測不會在本週就宣布將利率下調，但交易員將積極尋找Fed在9月降息的可能性及線索，本週日本、英國等央行也都將陸續公布最新利率決策。此外，7月份非農就業數據也將於週五公布，市場將尋找勞動市場可能疲軟的跡象。

29日收盤，美股道瓊指數下跌49.41點，或0.12%，收40539.93點；那斯達克指數上漲12.32點，或0.07%，收17370.2點；標普500指數上漲4.44點，或0.08%，收5463.54點；費城半導體指數下跌15.51點，或0.30%，收5087.62點。

焦點個股方面，電動車巨頭特斯拉（Tesla）獲大摩（Morgan Stanley）唱好，將其列為首選股票後，股價收漲5.6%。

▲美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）週三公佈最新財報，今年第2季表現不如預期，營收年減7％，連帶使得淨利與去年同期相比衰退45%，讓特斯拉股價在美股24日早盤重挫，一度下跌12％。（圖／美聯社／達志影像）
▲電動車巨頭特斯拉（Tesla）29日股價收漲5.6%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

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