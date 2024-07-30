再駁習近平「出事」言論！矢板明夫：總加速師仍在繼續加速

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對於上述這些說法，矢板明夫以受過訓練的媒體人角度，一一找到它們不符合邏輯的破綻。首先他判斷習近平「沒有出事」的最大理由，就是「中國國家機器運轉正常」。一般情況下，如果一個國家的最高決策者突然出事，那麼暫定接班人最先要做的事情，就是防止出亂子，並先暫停外交和國防上的動作。然而，三中全會以後，中國外交部長王毅、副部長馬朝旭仍然按照計劃出訪，共機繼續繞台，甚至還有轟炸機跑到美國阿拉斯加上空繞了一圈，從這些動作可以推測出，中南海的權力平衡沒有發生什麼大的變化。
其次，矢板明夫指出，共產黨的中央總會如果發生嚴重對立、無法擺平，會議一般會延期，因為黨中央不可能在解決矛盾之前，讓中央委員們回到自己的崗位，比如1959年的8屆八中全會、1970年的9屆二中全會、1978年的11屆三中全會，就都開了很多天，但這次三中全會按照預定，4天就結束了，所以應該沒有衝突的情況發生。
至於「張又俠發動兵變」的可能性，矢板明夫認為也不大，因為軍委副主席沒有實質上的兵權，能在北京發動兵變的，是中部戰區、北京衛戍區、武警北京總隊等單位的軍官，都是張又俠「指揮不動的」。最有可能的是中央警衛局，但該局的指揮權在蔡奇手上，如果說是蔡奇發動兵變，或許還比較有說服力。
最後，有關「習近平用替身」的說法，矢板明夫直言更不可能，因為現在的人臉識別技術已經非常先進，即便是通緝犯逃亡，經過多次整容、看似面目全非，依然能被電腦輕易識別出來，如果習近平是用替身露面，當天就會被歐美日的情報機關分析出來，並在幾天後被各國媒體大肆報導。綜合上述，矢板明夫給出結論：「總加速師習近平並沒有出事，還在繼續加速中」。