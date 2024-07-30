奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少在場觀眾都捕捉到阿爾諾·卡明哈上岸一幕，紛紛貼在社群上瘋傳，許多網友也朝聖留言「這件泳褲的設計有合理嗎？」、「總之我只知道這位選受又帥又有實力」、「橘色的圓點是屬於他們的荷蘭的藝術，這件泳褲設計很特別」、「非常出色的表現以及非常搶眼的泳褲。」
荷蘭主攻蛙式頂尖選手！阿爾諾·卡明哈從小就當救生員
事實上，現年28歲的阿爾諾·卡明哈從小就開始擔任救生員，直到2012年時才開始學習競技游泳，是荷蘭主攻蛙式的游泳運動員，20歲時教練邀請他加入國家隊，他也在隔年於丹麥哥本哈根進行的「歐洲短池游泳錦標賽」中，奪下男女混合4×50公尺接力項目的金牌。
後續在2019年英國格拉斯哥的「歐洲短池游泳錦標賽」中，阿爾諾·卡明哈在100公尺蛙式、200公尺蛙式雙雙斬獲金牌，讓他一戰成名，而在上一屆2020東京奧運時，阿爾諾·卡明哈也在100公尺蛙式、200公尺蛙式再度雙拿銀牌，這回2024巴黎奧運又奪下銀牌好成績，加上泳褲樣式討論，讓阿爾諾·卡明哈成為眾多泳將中，討論度排名前幾的選手。
不過阿爾諾·卡明哈雖然這回也同樣奪下100公尺蛙式的銀牌，疑似不滿意自己的表現，賽後也在IG社群貼出出賽照寫下「這不是我來奧運的目的」，讓不少粉絲也湧入加油打氣，認為他的表現已經無可挑剔。