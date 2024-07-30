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奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲。（圖/IG@阿爾諾·卡明哈）
▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲。（圖/IG@阿爾諾·卡明哈）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運正如火如荼展開許多賽事，中華隊的頂尖好手也在努力征戰當中！然而近日社群上一位來自荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲，在下水之後瞬間變成半透明狀態，現場觀眾不少人都拍下照片上傳社群，直呼：「這件泳褲的設計有合理嗎？」

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日前奧運游泳比賽進行男子100公尺蛙泳的比賽，一位來自荷蘭、28歲的泳將阿爾諾·卡明哈出賽，最終以59.12秒的好成績獲得銀牌，但除了優異表現備受矚目之外，更讓他被關注的是，阿爾諾·卡明哈當時穿著一件「肉色、橙色相間」的泳褲，在下水之後整件泳褲呈現半透明的狀態，特定角度一看還以為沒穿泳褲，引人遐想。

不少在場觀眾都捕捉到阿爾諾·卡明哈上岸一幕，紛紛貼在社群上瘋傳，許多網友也朝聖留言「這件泳褲的設計有合理嗎？」、「總之我只知道這位選受又帥又有實力」、「橘色的圓點是屬於他們的荷蘭的藝術，這件泳褲設計很特別」、「非常出色的表現以及非常搶眼的泳褲。」

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▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）的泳褲設計相當特別，下水後整件幾乎呈現透明狀態，掀起討論。（圖/X）
荷蘭主攻蛙式頂尖選手！阿爾諾·卡明哈從小就當救生員

事實上，現年28歲的阿爾諾·卡明哈從小就開始擔任救生員，直到2012年時才開始學習競技游泳，是荷蘭主攻蛙式的游泳運動員，20歲時教練邀請他加入國家隊，他也在隔年於丹麥哥本哈根進行的「歐洲短池游泳錦標賽」中，奪下男女混合4×50公尺接力項目的金牌。

後續在2019年英國格拉斯哥的「歐洲短池游泳錦標賽」中，阿爾諾·卡明哈在100公尺蛙式、200公尺蛙式雙雙斬獲金牌，讓他一戰成名，而在上一屆2020東京奧運時，阿爾諾·卡明哈也在100公尺蛙式、200公尺蛙式再度雙拿銀牌，這回2024巴黎奧運又奪下銀牌好成績，加上泳褲樣式討論，讓阿爾諾·卡明哈成為眾多泳將中，討論度排名前幾的選手。

不過阿爾諾·卡明哈雖然這回也同樣奪下100公尺蛙式的銀牌，疑似不滿意自己的表現，賽後也在IG社群貼出出賽照寫下「這不是我來奧運的目的」，讓不少粉絲也湧入加油打氣，認為他的表現已經無可挑剔。

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