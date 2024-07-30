最新政黨好感度曝光！「這黨」跌創黨以來低點

館長開嗆高虹安貪污案　政治評論員分析3點「應氣柯文哲騙大家」

▲高虹安因詐領立院公費助理補助費，法院一審被判刑。（圖／NOWnews資料照）
▲高虹安因詐領立院公費助理補助費，法院一審被判刑。（圖／NOWnews資料照）

記者陳佩君／台北報導

新竹市長高虹安涉貪案，一審遭判7年4個月並停職，褫奪公權4年，引起網紅「館長」陳之漢不滿，直批「丟所有人的臉」。對此，政治評論員吳靜怡今（30）日直言，柯粉最沒權利罵高虹安，高虹安也不是靠柯文哲當選的，若要生氣應該氣柯文哲騙大家。

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館長日前在直播時開砲，高虹安犯這種低級錯誤，民眾黨要去檢討，「哪一個政黨不用檢討？連林北都要檢討我自己了！」並感嘆他因而被貼上挺貪污的標籤。

對此，吳靜怡指出，柯粉最沒權利罵高虹安，沒有高虹安的當選，柯文哲連選總統的氣勢都沒有，高虹安也不是靠柯文哲當選的，「所以，館長生什麼氣？」要氣就應該氣在柯文哲欺騙大家，「高虹安沒有貪污」，當初，應該要高虹安退選就好了！

針對高虹安事件，吳靜怡分析3點，第一，她說，高虹安要選新竹市市長爭取大位，只對一半，是柯文哲需要高虹安去選，好讓自己選總統鋪路，鴻海集團創辦人郭台銘只希望高虹安好好的結婚生子。

再來，吳靜怡提到，柯文哲自認為是高虹安的政治導師，柯文哲對高虹安當然不少指指點點，從怎麼選到選完，講難聽是乾他屁事，高虹安跟民眾黨地方關係不是太好，加上民眾黨又有酒駕仔、劈腿仔、現撈仔、側翼仔等麻煩人物，柯文哲從來都不處理，高虹安跟新竹在地長輩的比較親近，選舉最重要的是促成「藍白合」，這也不干柯文哲的事，多方人馬都想安插到新竹市政府任職，結果偏偏最快出事見報的也是柯文哲人馬。

最後，有人幫高虹安護航，只說對一半，吳靜怡指出，貪污就是錯，柯文哲一開始是不關心民眾黨的，甚至還想放棄黨主席位置，所以根本沒有薦舉人才給高虹安立委辦公室的能力，但找上小兔主任、選擇如何作帳、使用公積金也是高虹安，「不要推」。

吳靜怡認為，對該案檢察官算是小事化無，鴻海的永齡基金會金流跟立委辦公室如此緊密，大家都知道似乎超出基金會合法可支付範疇，另外，即便可能有串供、滅證的言詞事證也無增加刑度，總之，應該沒有司法不公，反而還算寬容。

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