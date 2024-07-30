批前朝害英國破產！取消冬季暖氣補助 財政大臣：被迫做緊急決定
英國工黨時隔14年重新上台執政，首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室聲稱，英國已面臨破產和支離破碎的困境，批評保守黨政府造成200億英鎊的赤字。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）29日宣布多項措施，包含取消「冬季暖氣補助」（Winter Fuel Payment）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《BBC》報導，里夫斯29日向議會報告財政審查結果，批評保守黨政府，執政期間為了贏得公眾支持，開出許多承諾支票，卻沒有確保施政資金要從哪來，有鑑於前朝未公開的財政實況，為了收拾爛攤子，現任工黨政府不得不做出緊急決定。
里夫斯強調，面對公共財政出現的220億英鎊缺口，需要立即削減支出、增加稅收，除了取消幾項基礎建設方案，上屆保守黨政府的幾項政策也將不會繼續執行。
報導指出，依照里夫斯的新計畫，英國大概約1000萬的退休金領取者，將失去冬季暖氣補助，這是一筆每人每年約300至500英鎊的補貼，一般年過65歲的長者都能免稅獲得，視申請人的居住狀況、年齡及居住地點而定。
面對里夫斯的批評與質疑，保守黨籍的影子財政大臣杭特（Jeremy Hunt）反駁，否認前朝政府有掩蓋任何事情，強調保守黨在執政期間，一直對公共財政狀況持開放態度，並指責工黨在增稅問題上誤導公眾。