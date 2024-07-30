台灣奧運還沒奪牌！中華隊最新戰績懶人包　獎牌榜第一名不是中國

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🟡羽球
📍女子單打戴資穎2：0擊敗比利時譚蓮妮搶下小組賽首勝
📍男子單打周天成2：0擊敗墨西哥Luis Ramon Garrido搶下小組賽首勝
📍男子雙打李洋/王齊麟打敗丹麥組合Astrup/Asmussen取得小組賽2連勝
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步
🟡射擊
📍楊崑弼男子不定向飛靶第1日資格賽射出72分、暫居第11名
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹無緣爭銅牌止步8強
🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹
📍女子單打鄭怡靜32強擊敗羅馬尼亞Elizabeta Samara晉級16強
📍男子單打高承睿32強擊敗Eduard Ionescu晉級16強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀對手禁藥檢測陽性沒過磅、直接晉級8強
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴32強擊敗多明尼加晉級16強
📍女子54公斤級黃筱雯32強賽擊敗Bojana Gojkovic晉級16強
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽
🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒排第24，最終擇優成績排第23，無緣晉級22強準決賽
🟡網球
📍女子雙打第一輪謝淑薇/曹家宜擊敗羅馬尼亞I.Begu/M.Niculescu取勝晉級16強
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤/余艾玟，劉恆妤573分排第13、余艾玟564分排第35，皆無緣決賽