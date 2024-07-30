中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

台灣奧運還沒奪牌！中華隊最新戰績懶人包　獎牌榜第一名不是中國

▲2024巴黎奧運中華隊這回派出60名選手出戰，賽事已經來到第五天，中華隊仍然還沒開胡奪下第一面獎牌。（圖／奧會提供）
▲2024巴黎奧運中華隊這回派出60名選手出戰，賽事已經來到第五天，中華隊仍然還沒開胡奪下第一面獎牌。（圖／奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運各個項目賽程每天都在進行中，中華隊這回派出60名選手出戰，賽事已經來到第五天，中華隊仍然還沒開胡奪下第一面獎牌，而根據統計，目前獎牌榜排名第一的則是拿下6面金牌的日本，接著第二名是5面金牌的主辦國法國，第三名則是號稱「獎牌庫」的中國，同樣也已經斬獲5面金牌。《NOWnews》也特別整理開賽4天以來中華隊的總戰績，雖然並未開胡奪牌，但也別氣餒！一起為中華健兒加油！

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然而根據奧運大會統計，目前獎牌榜第一名的國家是「日本」，總共拿下6金2銀4銅；第二名則是主辦國「法國」，總共拿下5金8銀3銅；第三名則是有獎牌庫封號的「中國」，總共拿下5金5銀2銅。而上屆2020東京奧運獎牌榜第一的美國，目前則是3金8銀9銅，一共摘下20面獎牌，是所有國家當中最多，不過金牌數量還差日本3面。中華隊雖還沒開胡，但賽事還有12天，繼續為中華隊加油！以下是中華隊從7/27日至7/30凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、尚未完賽）：

🟡羽球
📍女子單打戴資穎2：0擊敗比利時譚蓮妮搶下小組賽首勝
📍男子單打周天成2：0擊敗墨西哥Luis Ramon Garrido搶下小組賽首勝
📍男子雙打李洋/王齊麟打敗丹麥組合Astrup/Asmussen取得小組賽2連勝
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲戴資穎頻頻利用下壓搶分，打出一波5：0攻勢，打得譚蓮妮難以招架，戴資穎成功把握住6個賽末點，最後以21：14收下比賽勝利。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎小組賽首戰對陣比利時譚蓮妮搶下首勝，下一戰將對打好友依瑟濃。（圖／中華奧會提供）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍楊崑弼男子不定向飛靶第1日資格賽射出72分、暫居第11名

🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強

🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

▲楊勇緯無緣站上巴黎奧運頒獎台，賽後神情落寞。（圖／中華奧會提供）
▲柔道男神楊勇緯無緣站上巴黎奧運頒獎台，賽後神情落寞。（圖／中華奧會提供）
🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹
📍女子單打鄭怡靜32強擊敗羅馬尼亞Elizabeta Samara晉級16強
📍男子單打高承睿32強擊敗Eduard Ionescu晉級16強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

▲高承睿男子單打前進16強，下一戰將對決世界排名第一的「大魔王」王楚欽。（圖／記者陳云茹攝）
▲高承睿初登奧運殿堂，就在桌球男子單打前進16強，下一戰將對決世界排名第一的「大魔王」王楚欽。（圖／記者陳云茹攝）
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀對手禁藥檢測陽性沒過磅、直接晉級8強
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴32強擊敗多明尼加晉級16強
📍女子54公斤級黃筱雯32強賽擊敗Bojana Gojkovic晉級16強

▲台灣拳擊女將吳詩儀不戰而勝晉級8強，將對上厄瓜多好手María José Palacios，若能拿下勝利，將保底銅牌進帳。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀不戰而勝晉級8強，將對上厄瓜多好手María José Palacios，若能拿下勝利，將保底銅牌進帳。（圖／美聯社／達志影像）
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排第2順利挺進決賽。（圖／奧會提供）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排名第2順利挺進決賽。（圖／奧會提供）
🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒排第24，最終擇優成績排第23，無緣晉級22強準決賽

🟡網球
📍女子雙打第一輪謝淑薇/曹家宜擊敗羅馬尼亞I.Begu/M.Niculescu取勝晉級16強

▲今年巴黎奧運生涯擁9座大滿貫金盃的網球一姊謝淑薇(右)，聯手的20歲小將曹家宜(左)，在奧運女雙首戰旗開得勝，順利挺進16強。（圖／中華奧會提供）
▲今年巴黎奧運生涯擁9座大滿貫金盃的網球一姊謝淑薇（右），聯手的20歲小將曹家宜（左），在奧運女雙首戰旗開得勝，順利挺進16強。（圖／中華奧會提供）
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤/余艾玟，劉恆妤573分排第13、余艾玟564分排第35，皆無緣決賽

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