奧運滑板／堀米雄斗上演奇蹟！最後一滑完成大逆轉　連2屆都奪金

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滑板賽事是在3年前的東京奧運正式被列為比賽項目，而本屆奧運滑板比賽則在巴黎著名的觀光景點協和廣場盛大登場，也湧入大批觀眾到場為選手加油，賽況也可說是高潮迭起。
日本堀米雄斗上演大逆轉 成功一舉摘金
而來自日本的25歲好手堀米雄斗，在比賽第一階段以89.90分暫居第2，但個人後續卻接連3個回合都以失敗收場，總排名落到第7名，最後一回合必須要至少拿到超過96.98分以上的分數，才能夠拿下金牌。
堀米雄斗落到第7名後，個人最後關鍵回合他則使出神乎其技的大招，順利拿到97.08分的高分，上演奇蹟大逆轉，也震驚所有在場觀眾。而美國好手Jagger Eaton和Nyjah Huston後續都未能成功超越，堀米雄斗最終就以總分281.14分，以0.1分的些微優勢順利奪下本屆奧運男子滑板街頭賽金牌，個人連2屆奧運都摘金。
堀米雄斗比賽結束後，也接受日媒訪問，談到這次成功衛冕金牌，他則是表示自己始終保持著能夠拿下冠軍的信念，「經歷如同地獄般的3年之後，我才走到這裡，自己現在奪下這面金牌的情緒，比過去在東京奧運時更為強烈。我想就算只有百分之一的機會，我也能成功辦到，我總是抱持著這樣的信念，今天也是一樣，我到最後都抱持信念。」
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