紀卜心嗆網友文盲慘了！老粉「懸崖式退追蹤」　自毀10年網美形象

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後來有網友在紀卜心的YouTube留言「小吳人在國外都自己拍片上傳了，妳呢？道歉影片勒？」沒想到竟然遭到紀卜心回嗆「你是文盲？」讓大批網友炸鍋，紛紛痛批「我是覺得文盲也比詐欺粉絲的人有素質多了」；紀卜心又回應「我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」事件又一發不可收拾。
紀卜心嗆網友文盲悲劇了！自毀形象IG粉絲跌破百萬
然而就在紀卜心嗆完網友文盲之後，社群平台討論文一篇接著一篇，有不少老粉絲不滿紀卜心行為怒退追蹤，而在昨天紀卜心罵網友文盲之後，退追人潮又急速加劇，截至今（30）日上午9時15分，紀卜心的IG追蹤人數已經跌破百萬，來到99.7萬，在十盛奶茶出事之前，一度逼近108萬，事發之後，至少有10萬人退追紀卜心。
尷尬的是，今年紀卜心5月生日時，剛好IG突破百萬追蹤不久，感性在IG發文表示「這個100萬追蹤是我最棒的生日禮物，對於自媒體經營者的我來說是一個很重要的里程碑，很開心也很感動，從2013年使用IG到現在，它成為我很重要的工作平台，乘載我每段青春歲月，更重要的是謝謝大家的支持，多一路追蹤我到現在，有五年也有十年的粉絲朋友們，內心真的只有滿滿的感謝。」
如今十盛奶茶事件陷入爭議，整起事件從小吳、紀卜心到團隊的處理模式被堪稱是「公關災難」，不少老粉表示「這真的尷尬，7位數掉成6位數，真的敗光好感」、「我也退追了...當初看影片就覺得卜心怎麼沒一起拍，結果有這想法的人竟然被嗆文盲，真的好心寒」、「真的沒辦法再說什麼了，連裝都不想裝的人我已經沒有繼續追蹤的理由。」