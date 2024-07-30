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李多慧首騎遇高架橋大繞路「2小時才到」　激動興奮：我是台灣人

▲李多慧夢想在台灣騎車上路，因此特別回韓國考駕照，日前實現在台騎車願望，沒想到繞路快2小時才吃到飯，但難掩興奮直呼：「我是台灣人」 。（圖／李多慧IG）
▲李多慧夢想在台灣騎車上路，因此特別回韓國考駕照，日前實現在台騎車願望，沒想到繞路快2小時才吃到飯，但難掩興奮直呼：「我是台灣人」 。（圖／李多慧IG）

記者林奕如／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧到台灣發展，吸引不少人氣，為了能融入當地生活，她最大心願就是在台騎車，為了考駕照還特別回韓國3天，抓緊時間練習，終於完成拿到駕照夢想，當時過關還哭了，她現在已經可以在台騎車，開心大喊：「我是台灣人！」

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李多慧之前就曝光過回韓國練習騎車、考駕照過程，下雨天依舊勤奮練習，她也說：「準備考試的時候，跟自己說過最多的話就是『妳可以的』。」李多慧也和她的工作夥伴一起到公園、停車場等地方練習，也學習台灣的交通規則，做足準備。

▲李多慧台灣騎車上路「快2小時才吃到飯」 她興奮直呼：我係逮丸人。（圖／李多慧IG）
▲▼李多慧回韓國練習機車，下雨天依舊勤奮練習。（圖／李多慧IG）
▲李多慧台灣騎車上路「快2小時才吃到飯」 她興奮直呼：我係逮丸人。（圖／李多慧IG）
李多慧選在7月17日在台第一次騎車，當天她被正式任命為駐台北韓國代表部的第一任名譽宣傳大使，她在結束後，準備去推薦的新店韓國餐廳用餐，看導航騎車時間46分鐘，她決定騎車前往，沒想到，中途遇到了高架橋和側道等岔路口，她整個大繞路，總共騎車2小時才到，店家已經打烊，還是暖心提供餐點給她，讓團隊很感動。

要拿下合格率只有20%的韓國駕照，李多慧在YT影片中分享難度，當宣布考上的那一瞬間，她感動湧上心頭秒落淚，字幕打上「3個人、3天，以及合格」，因為陪同的團隊工作人員也全都拿到駕照，她開心表示：「成就感帶給我自豪感很大，能在台灣騎車真的好激動，大家多多推薦可以去的地點。」

▲李多慧台灣騎車上路「快2小時才吃到飯」 她興奮直呼：我係逮丸人。（圖／李多慧IG）
▲李多慧確定考上機車駕照，感動到落淚。（圖／李多慧YT）

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