Kolas拋夢遊說　媒體人曝她真正目的：男主角慢慢清醒了

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王尚智指出，在不倫事件爆發最初，李姓隨扈甚至還曾回家，對自己受傷的妻子，乃至對自己的母親家人施壓，強烈要求要幫忙「站在Kolas這邊」。據悉，男主角在這8個多月以來，終於慢慢「清醒」，當然，夫妻與家庭的傷痕如何恢復，始終是考驗。所幸在警察工作方面，地方上無論長官或同事，幾乎都認為男主角其實也是「受害者」，之前偷情耳語早就傳開多時，所有人看在眼底，真正的引誘者不是男方，因此大多給予寬容。
王尚智說，所以最有趣的，或者堪稱竟然還能有一種「無恥的理直氣壯」的神奇，還是來到了依然不放棄，且急著對賴清德與民進黨政權喊話的Kolas；Kolas是一名奔放的女人，原住民性格鮮明是至強烈的女人。她的所作所為，如果是在情慾關係開放的美國，也許真的可以在專業與私領域「乾濕分離」，她一向自視甚高，接觸過她的花蓮人都相當熟悉她的「自以為是」，她自認為是「中央階層」，不是「地方水平」。
王尚智表示，事情當初的曝光，就是因為Kolas與男隨扈「出雙入對」已經毫不遮掩，即使在公共場合中的兩人互動，Kolas完全無視他人目光了；即使法院判決、輿論報導、社群譴責，都不在她的眼皮底下有任何意義。王尚智指出，總之，Kolas此刻當下的意思是：「我都OK了！是男的自己吃藥夢遊白癡，不關我的事」、「那賴清德、卓榮泰，你們考慮好把我放在哪的位置了嗎？我原住民耶， 超優秀的女性原住民還有誰？還不快點讓我回去台北政治圈，我在花蓮很膩了，沒意思。」