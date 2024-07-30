奧運體操／日本隊大逆轉中國奪金！帥哥主將橋本大輝：還好沒放棄
2024巴黎奧運體操項目，日本隊今（30）日凌晨在巴黎奧運男子競技體操團體決賽，在最後一項單槓飆出43.565分，最終以259.594分，以0.532分之差逆轉中國隊，把金牌帶走。日本隊由東京奧運斬獲單槓、全能2金、團體1銀的橋本大輝領軍，但他團體決賽的鞍馬卻失誤落地，僅拿到13.100分。日本團體賽奪金後，全隊興奮大喊，甚至有人落淚，而橋本也說：「終於拿到金牌，這是大家不放棄的結果，真的是太好了。」
記者吳政紘/綜合報導
橋本大輝是唯一王牌 體操界帥哥選手
中國隊在吊環及雙槓都有出色表現，完成5個項目後，中國領先日本3.267分，幾乎可以說是勝負已定。但關鍵在在最後一項單槓，中國好手蘇煒德竟然發生兩次失手，意外只拿到11.6分，加上張博恆的14.733分、肖若騰的13.433分，中國獲得39.766分。
日本隊杉野正堯、岡慎之助及橋本大輝的總分都超過14分，拿到43.565分，成功逆轉中國，繼2016年里約奧運後再勇奪團體金牌。
杉野正堯、岡慎之助都才20歲，日本體操黃金世代再度降臨，上屆里約奧運的主將，也都幾乎引退，帥哥主將橋本賽後感動發言：「還好我們沒有放棄，最後的單槓，我是背負大家的期望而戰，我真的是很幸運可以跟他們一起奮戰。」