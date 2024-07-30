還會有颱風生成？吳德榮揭「侵台機率」 今明先防午後大雷雨
歷經凱米颱風的重創後，民眾相當關心是否還會有新颱風來襲？氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，「未來一週暫時不用顧慮颱風侵台」，不過今明兩天（7/30、7/31）水氣偏多，午後要嚴防又急又快的大雷雨，可能達大雨或豪雨等級。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有大低壓環流醞釀，因此熱帶擾動、颱風等都有機率在其中發展；不過，由於這個低壓位置偏北，環境導引也不利它接近台灣，因此未來一週無需顧慮颱風侵台。
吳德榮提及，今明兩天各地多雲時晴、偶有局部短暫陣，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨；氣溫部分，今天仍偏熱，各地區氣溫為，北部攝氏24至36度，中部攝氏24至35度，南部攝氏23至36度，東部攝氏23至35度。
中央氣象署則補充，週四（6/1）開始水氣明顯減少，一直到週日（8/4），大環境轉都以西南風為主，各地普遍為多雲到晴，中午前後氣溫炎熱，北部、花東縱谷、南部近山區要留意較極端高溫，午後則持續有「局部短暫雷陣雨」，清晨至上午期間，中南部也將有「局部短暫陣雨或雷雨」。