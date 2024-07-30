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今起全家特大美式29元！霜淇淋7元多一支　7-11寄杯買7送7限一天

▲7-11除了線上寄杯冰卡布奇諾買2送2外，8月1日還有一日限定的精品咖啡買7送7，可寄杯行動隨時取內慢慢喝。（圖／7-11提供）
▲7-11除了線上寄杯冰卡布奇諾買2送2外，8月1日還有一日限定的精品咖啡買7送7，可寄杯行動隨時取內慢慢喝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今起超商咖啡買一送一！OK超商水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，全家也有特大杯美式、霜淇淋第二件7元，將近5折優惠，還可疊加自帶杯5元折扣，相當於特大杯美式只要29元開喝；7-11除了線上寄杯冰卡布奇諾買2送2外，8月1日還有一日限定的精品咖啡買7送7，可寄杯行動隨時取內慢慢喝。

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🟡全家便利商店
📍門市｜即起至7月31日
◾特大杯美式第二件7元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾霜淇淋第二件7元，5.6折（原價49元、特價28元）

▲全家特大杯美式第二杯7元，可疊加自帶杯折扣5元優惠。（圖／全家提供）
▲全家特大杯美式第二杯7元，可疊加自帶杯折扣5元優惠。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋第二件7元限時吃。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋第二件7元限時吃。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至8月2日
◾紅豆黑糖珍珠雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾崎本黑糖奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
◾黑松沙士啤酒花風味買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲紅豆黑糖珍珠雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）。（圖／全家提供）
▲紅豆黑糖珍珠雪糕買1送1，5折，原價49元、特價25元。（圖／全家提供）
▲崎本黑糖奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）。（圖／全家提供）
▲崎本黑糖奶茶買1送1，5折，原價38元、特價19元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾多肉葡萄冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾特大杯四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）

📍APP｜8月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）

▲7-11寄杯精品美式、馥芮白咖啡買7送7。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯精品美式、馥芮白咖啡買7送7。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至8月10日
◾大杯美式特價35元，7.8折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價45元，8.2折（原價55元）

📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）

▲即起至8月20日萊爾富「來送禮」買指定咖啡50杯組，再送限量愛爾達三個月觀看序號乙組。（圖／萊爾富提供）
▲即起至8月20日萊爾富「來送禮」買指定咖啡50杯組，再送限量愛爾達三個月觀看序號乙組。（圖／萊爾富提供）
🟡OKmart
📍門市｜7月27日至7月31日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲端午節OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）
▲OKCAFE與OOHA聯名的「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」祭出買一送一。（圖／業者提供）

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