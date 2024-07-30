中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

奧運開打4天沒奪牌！中華隊「公認最大黑馬」是他：19歲程度太強

▲桌球項目的超級新星「高承睿」的表現出色，初登奧運殿堂的他，在男子單打成功闖入16強，讓不少人注意到。（圖／記者陳云茹攝）
▲桌球項目的超級新星「高承睿」的表現出色，初登奧運殿堂的他，在男子單打成功闖入16強，讓不少人注意到。（圖／記者陳云茹攝）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運各項賽事如火如荼的進行當中，目前賽程已經來到第五天，中華隊選手陸續出賽，雖然前面的賽事還未能開胡奪下獎牌，不過賽程還有12天之久，大家要繼續為中華隊健兒加油。然而在前幾日賽程當中，就有不少人注意到桌球項目的超級新星「高承睿」的出色表現，初登奧運殿堂的他，在男子單打成功闖入16強，讓許多人驚呼：「天阿！19歲這個程度太強了吧！」

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近日在奧運賽事開打後，有網友在PTT貼文指出「這一屆奧運本來就是要看小林同學來秀一波，結果意外看到中華隊另一位桌球選手高承睿，整個穩到不行，一查才知道莊智淵的徒弟！而且他現在才19歲，已經打到男單16強了，是不是本屆目前最大黑馬？」

▲高承睿生涯首次征戰奧運，男子單打取得二連勝。（圖／記者陳云茹攝）
▲高承睿生涯首次征戰奧運，男子單打取得二連勝，晉級16強！（圖／記者陳云茹攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「19歲這樣的程度真的有料，未來可期！」、「64強跟32強都有看，狀態超穩，師父莊智淵坐在教練席給他很大的鼓勵」、「小高同學真的是黑馬，不過下一戰可能打世界排名第一的大魔王，穩住陣腳享受比賽就好！」、「初登奧運卻這麼穩，19歲這個心理素質跟球技都是很強的！小高同學加油！」

19歲高承睿初登奧運殿堂！一路殺進桌球男子單打16強

事實上，這位人稱「小高同學」的高承睿，出生在台北，現年才19歲，因為受到姊姊的影響，從3歲時就對桌球產生興趣，並且4歲就開始接觸桌球訓練，後來在國小畢業之後，因為非常崇拜莊智淵，特地南下到「智淵乒乓球館」拜師，球技獲得更進階、快速的進步。

▲桌球師徒檔莊智淵（右）與19歲好手高承睿一同出征奧運，成為一段佳話。（圖／記者朱永強攝）
▲高承睿在國小畢業之後，就南下找莊智淵拜師，球技瞬間快速進步，年僅19歲的他已經拿過多面國際賽金牌。（圖／記者朱永強攝）
高承睿在15歲、17歲、18歲、19歲，接連入選青少年國手及成人國手，並在2019年台北青少年公開賽U15男子單打奪冠；2022年高承睿在亞洲青少年桌球錦標賽19歲組單打項目中打進決賽，雖然惜敗中國好手，但也已經是台灣史上首位，在亞青賽拿下銀牌男子單打選手。後續在2023年在國際賽也斬獲1金1銀；2024與師父莊智淵在桌球世錦賽團體賽奪下銀牌，目前世界排名第32名，是我國僅次於林昀儒排名的桌球新星。

然而在本屆巴黎奧運中，高承睿初登運動最高殿堂仍不慌張，憑藉過人的穩定表現，在64強以4比1打敗伊朗選手阿拉米安（Nima Alamian），又在32強以4比1打敗來自羅馬尼亞的尤尼斯古（Eduard Ionescu），連續兩場的好表現，被堪稱是目前賽程的「最大黑馬」，而下一戰16強對手，很可能是大會頭號種子、世界排名第1的中國好手王楚欽，高承睿是否又能殺出一條血路，各界都非常期待。

▲台灣桌球新希望！年僅19歲的高承睿屢在關鍵點終結比賽。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣桌球新希望！年僅19歲的高承睿表現出色，被堪稱是本屆奧運目前的「最大黑馬」。（圖／記者陳云茹攝）
🟡高承睿小檔案（Cheng-Jui KAO）
📍出生地：台灣台北市
📍生日：2004年12月25日
📍參賽項目：桌球

🟡國際賽事得獎紀錄
金牌：
📍2019年 ITTF台北青少年公開賽 U15男子單打
📍2022年 WTT青少年挑戰賽西班牙站 U19男子單打
📍2023年 WTT青少年球星挑戰賽波德戈里察站 U19男子單打

銀牌：
📍2022年 法國世界中學生運動會 男子團體／男子單打
📍2022年 亞洲青少年桌球錦標賽 男子單打19歲組
📍2022年 WTT青少年球星挑戰賽葡萄牙站 U19男子單打
📍2023年 WTT挑戰賽利馬站 男子單打

銅牌：
📍2022年 法國世界中學生運動會 男子雙打
📍2024年 ITTF世界桌球團體錦標賽 男子團體

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