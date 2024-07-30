奧運開打4天沒奪牌！中華隊「公認最大黑馬」是他：19歲程度太強

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「19歲這樣的程度真的有料，未來可期！」、「64強跟32強都有看，狀態超穩，師父莊智淵坐在教練席給他很大的鼓勵」、「小高同學真的是黑馬，不過下一戰可能打世界排名第一的大魔王，穩住陣腳享受比賽就好！」、「初登奧運卻這麼穩，19歲這個心理素質跟球技都是很強的！小高同學加油！」
19歲高承睿初登奧運殿堂！一路殺進桌球男子單打16強
事實上，這位人稱「小高同學」的高承睿，出生在台北，現年才19歲，因為受到姊姊的影響，從3歲時就對桌球產生興趣，並且4歲就開始接觸桌球訓練，後來在國小畢業之後，因為非常崇拜莊智淵，特地南下到「智淵乒乓球館」拜師，球技獲得更進階、快速的進步。
高承睿在15歲、17歲、18歲、19歲，接連入選青少年國手及成人國手，並在2019年台北青少年公開賽U15男子單打奪冠；2022年高承睿在亞洲青少年桌球錦標賽19歲組單打項目中打進決賽，雖然惜敗中國好手，但也已經是台灣史上首位，在亞青賽拿下銀牌男子單打選手。後續在2023年在國際賽也斬獲1金1銀；2024與師父莊智淵在桌球世錦賽團體賽奪下銀牌，目前世界排名第32名，是我國僅次於林昀儒排名的桌球新星。
然而在本屆巴黎奧運中，高承睿初登運動最高殿堂仍不慌張，憑藉過人的穩定表現，在64強以4比1打敗伊朗選手阿拉米安（Nima Alamian），又在32強以4比1打敗來自羅馬尼亞的尤尼斯古（Eduard Ionescu），連續兩場的好表現，被堪稱是目前賽程的「最大黑馬」，而下一戰16強對手，很可能是大會頭號種子、世界排名第1的中國好手王楚欽，高承睿是否又能殺出一條血路，各界都非常期待。
🟡高承睿小檔案（Cheng-Jui KAO）
📍出生地：台灣台北市
📍生日：2004年12月25日
📍參賽項目：桌球
🟡國際賽事得獎紀錄
金牌：
📍2019年 ITTF台北青少年公開賽 U15男子單打
📍2022年 WTT青少年挑戰賽西班牙站 U19男子單打
📍2023年 WTT青少年球星挑戰賽波德戈里察站 U19男子單打
銀牌：
📍2022年 法國世界中學生運動會 男子團體／男子單打
📍2022年 亞洲青少年桌球錦標賽 男子單打19歲組
📍2022年 WTT青少年球星挑戰賽葡萄牙站 U19男子單打
📍2023年 WTT挑戰賽利馬站 男子單打
銅牌：
📍2022年 法國世界中學生運動會 男子雙打
📍2024年 ITTF世界桌球團體錦標賽 男子團體