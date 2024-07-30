「公衛文」千字文曝冤屈 郭正亮見「這段」哽咽10秒說不出話
高虹安遭控涉貪詐領助理費一案，前公關主任「公衛文」王郁文遭判2年、緩刑5年，她也在臉書寫下2000字長文堅決否認涉案。前立委郭正亮回顧王郁文今年初質疑檢察官偵訊錄影少了16分鐘的文章後，哽咽10秒說不出話，並透露自己在家裡準備時看到王郁文的文章，長達1小時都處於悲傷之中。
記者王德蓉／綜合報導
針對高虹安案，郭正亮29日直播時花了3小時半討論，並翻出高虹安的前助理王郁文今年1月10日在臉書發文指控，她在被檢察官偵訊時，檢察官說出「對，上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴我們這些助理。」王郁文質疑，偵訊錄影光碟被剪成兩段，中間硬生生少了16分鐘，就是檢察官說出「對，上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴我們這些助理」的那16分鐘。
王郁文感嘆，10年前她的臉書上還留著當年他們反對政府的黑箱；而10年後的現在，司法的黑箱就活生生降臨在她身上。「我不知道未來會怎麼樣，也許10年後又是另外一番風景，我只能希冀善良不該成為被攻擊的弱點，善良的人都應該值得被好好的對待。」
郭正亮在直播唸到這段時，哽咽10秒說不出話，並坦言在家裡準備時，看到了王郁文的文章，長達1小時都處於悲傷之中。郭正亮痛批，當年爭取司法改革的民進黨，現在檢察體系竟然可以這樣搞？良心被狗吃？以為台灣沒有人講實話？真是可惡！一個小女生踏入立院滿懷理想當助理，現在覺得到處都是黑暗，對台灣民主還有信心嗎？