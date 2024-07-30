蘇花海運備援不中斷！ 澎湖輪、凱旋1號接棒新臺馬輪　

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車輛部分，原預定7月31日至8月2日有車輛運送需求之民眾，可利用澎湖輪7月30日馬公-高雄航班，或選擇延後至8月3日至8月6日間所增加船班運送；貨物部分，已協調5家貨運公司收貨，可維持貨運物資運送服務，相關訊息均會在交通部航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」完整揭露。
航港局說明，有關7月31日至8月3日之疏運航班，訂於每日上午8時至下午6時開放民眾至航港局官方LINE帳號登記，但為加速回應受理結果，僅受理隔日船班之需求登記，請民眾多加留意，至官方LINE登記時，亦請提供姓名、身份證字號、車號、聯絡手機、車輛種類(如大客貨、小客貨或機車)等必要資訊，若已額滿，將給予候補序號。提醒民眾視需求擇一船舶登記(澎湖輪或凱旋1號)，另登記日期、船班倘有所異動或取消，亦請於LINE帳號回復，以利有限資源可充分運用，維護旅客搭船權益。
航港局建議，有搭乘時效需求且無攜帶大型行李之旅客，可選搭凱旋1號，航行時間較快；有攜帶大型行李之旅客，則建議選擇澎湖輪。航港局補充，有關澎湖輪及凱旋1號搭乘船舶及託運車輛相關訊息，及明（30）日上午8時開放民眾登記31日澎湖輪及凱旋1號船班之官方LINE帳號，將於今（29）日晚上22時公布於【蘇花海運備援資訊專區】。
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