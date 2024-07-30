庾澄慶親密同框小哈利！哈林滿63歲心不老 父子比出「招牌手勢」
庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜育有22歲兒子庾恩利（小哈利），父子過往公開互動，如互相幫對方慶生、小哈利畢業時同框，相處如兄弟也像朋友，感情相當好。日前哈林過63歲生日，小哈利公開和老爸的合照，兩人一起比出哈林的「Rocker」招牌手勢。
記者楊穎軒／綜合報導
本月28日，哈林迎來63歲大壽，小哈利昨（29）日在IG上傳一張幫父親慶生的照片，父子倆看似在家中慶祝，桌上擺著一顆蛋糕，小哈利緊貼著哈林，跟著父親比出「Rocker」手勢，配文寫下：「還穿paris fashion week（T恤），呵呵！祝潮爸生日快樂！」
哈林、伊能靜離婚15年，各自再嫁娶，檯面上不再有任何互動，不過5月時，兩人的兒子小哈利提前完成紐約大學帝勢藝術學院導演相關科系學業，伊能靜和庾澄慶皆親自赴美出席畢業典禮，兩人雖然同場但沒有同框，網友大讚：「真的也算離婚天花板了，恩利得到所有人的愛！」
不同於伊能靜不吝向外界分享對兒子的愛，哈林始終在背後當小哈利最強的後盾，2021年愛子宣布出道，他被發現已經默默關注小哈利剛開通的微博，低調給予支持，而曾經被問及小哈利喜歡穿女裝，哈林表示看過兒子反串的照片，自己完全不在意，只希望兒子健康、開心就好，「他要這樣做，一定有他的想法」，全力支持獨子。