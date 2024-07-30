奧運羽球／「每球都用生命去打」　周天成、Garrido贏得人生戰鬥

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周天成去年被診斷出罹患初期大腸癌，但他沒有怨天尤人、也沒有自暴自棄，而是很快進行了治療後，就重新投入到奧運資格賽的積分爭奪上，鬥志和意志力讓人肅然起敬。
而Garrido則是8年前在里約奧運，因為訓練強度太高，導致自己患上横纹肌溶解症，這種病非常危險，他必須謹慎治療，導致自己休息了8個月才回到場上，導致自己錯過了里約奧運。Garrido沒有因此放棄熱愛，他續拚東京奧運，但傷勢開始找上他，這一段期間他膝蓋動了8次手術，幾乎沒辦法參加比賽，讓他再次錯過了站上五環賽場的夢想。
Garrido：我不會拿牌但我用生命打球
「受了這麼多傷，失去了這麼多時間，我仍然無法忘掉奧運夢。我知道我是誰，我知道我不會贏得奧運獎牌，我知道我會戰鬥，即便要為此放棄生命。」Garrido身體力行，打上世界排名第65位，終於獲得了奧運參賽資格。
兩人都是經歷艱辛才來奧運賽場，雖然實力有所不同，但精神都是值得尊敬的，周天成賽後感性表示：「有過那樣的經驗還可以站上奧運賽場，我真心為他（Garrido）高興。我能感覺到他跟我一樣是在拿命去拼，每一球都是用生命去打。我們在場上不僅是技術上的鬥智斗勇，而且是用生命的奮鬥來贏得互相尊重，我覺得這就是奧林匹克精神。 」
小天和Garrido賽後在網球進行了一會交談，後者受訪說道，「我們有相似的經歷，我知道來到這裡有多不容易，向你致以最高的敬意，祝你在巴黎奧運會上取得好成績。」
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