賴清德信任度、滿意度飆高 沈富雄曝2原因：民眾自然敬佩
《美麗島電子報》29日公布最新民調，民眾7月對總統賴清德信任度，有55.2%信任，比上月增加1.5個百分點，不信任的有32.0%，比上月減少4.3個百分點；至於賴清德執政的整體表現而言，有52.0%滿意、30.1%不滿意。對此，前立委沈富雄29日表示，「這個證明我對，賴清德滿意度持續飆高的主要原因是抗中保台，然後肅貪抓鄭文燦。」
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄29日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這個證明我對，因為我參加的廣播、電視節目都好，一般來說都是非綠的節目，非綠的節目一般來講對賴清德不了解，而且覺得他做得很糟糕」，沈富雄表示，但他內心其實是不同意的，並認為賴清德滿意度持續飆高的主要原因是抗中保台，以及肅貪抓鄭文燦。
沈富雄也提及，「賴清德對於其他案件皆放手讓下屬負責處理，而民眾普遍重視肅貪。因此，當他們看到賴清德敢於處理貪腐問題，自然會對他心生敬佩，而這份敬佩也反映在了民調結果上。」
該調查由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年7月23日與7月26日（7月24日與25日因颱風停班未執行），調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。