網紅夫婦Rice＆Shine合體戴資穎！奧運「加油到燒聲」：美夢成真
網紅夫婦周筠和金該一起經營Youtube頻道「Rice＆Shine」，以紀錄生活的影片，吸引不少粉絲觀看與支持，在IG上也累積了高達76萬的粉絲。而近日周筠和金該帶著一家人一起到巴黎奧運觀看比賽，現身賽場邊為羽球選手戴資穎應援加油，影片在昨（29）日一PO出後，吸引不少網友前來朝聖，目前累積了220萬觀看。
記者洪生儒／綜合報導
周筠在社群上透露，一年前開放奧運購票時，她就跟金該說：「babe先搶羽球女單的！」後來他們也如願搶到票，一家人到南非探完親之後，就接著飛到巴黎看奧運比賽，她興奮表示：「嗚嗚這樣真真實實的坐在場邊幫戴資穎在巴黎奧運歡呼，簡直是美夢成真啊！」
周筠也透露，自己跟小戴當網友好多年了，「好幾次在台灣我們都因為太忙沒有約成功，沒想到一見面就是在奧運殿堂，能帶著這群孩子來幫妳加油真的是用盡全力也要大聲呼喊啊！妳的努力全台灣的大家都有看到，我們一家六口也會繼續努力在場上大聲喊出小戴加油的！」
而從IG上的影片中可以看到，短影片紀錄了小戴進場、獲勝的瞬間，甚至還有一家人喊加油喊到喉嚨燒聲的畫面，周筠與金該將這難得的過程用手機一一拍下來。而在小戴結束比賽後，她也特地來到場外跟周筠與金該一家人合照，紀錄這珍貴的一刻。
不少網友看到影片之後，都紛紛留言表示：「哇哇這是什麼夢幻聯動」、「電視直播上超大聲的：『小戴加油』肯定是你們」、「你們終於見到了！透過螢幕我就感動想哭了啦」、「一家6口直接就是台灣代表團」、「前幾天南非輸的那場看到你們到巴黎了，我看小戴轉播就想說這聲音該不會是你們！結果真的是！有你們在現場應援超讚的」、「小戴真的早已是台灣的驕傲，希望這次一樣能平安健康快樂的打球。」而戴資穎也現身回覆留言表示：「超級開心的網友見面！還獲得了孩子們的擊掌，謝謝你們一家人。」