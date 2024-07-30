坤達回家了「放閃柯佳嬿」！兌現演唱會上1承諾 粉絲讚：好老公
最殺唱跳男團Energy上周末（27、28日）在小巨蛋舉辦2場「一觸即發演唱會」，不過坤達卻在舞台上自爆，因為要練習的關係，已經很久沒有回家，等演唱會結束後就會回家餵貓、清大便和洗碗。事後他也透過社群平台向大家報備，嗨喊「耶～～我洗好碗、餵完貓、鏟好屎惹！」證明自己不是說說而已。不少粉絲看了直呼「坤達真是一個好老公！」
記者朱祖儀／綜合報導
柯佳嬿28日親臨小巨蛋力挺老公坤達，在Talking的環節，坤達也特別介紹「我老婆今天有到現場」，並透露自己因為演唱會的緣故，已經好幾天都沒有回家，這段時間都住在公司安排的飯店裡面，覺得柯佳嬿很辛苦，承諾「我今天就會回家餵貓、清大便、洗碗。」話一說完隨即引起現場觀眾一片歡呼。
坤達也不是隨便說說，他29日隨即在Threads上報備，「耶～～我洗好碗、餵完貓、鏟好屎惹！」火速兌現對柯佳嬿的約定。不少粉絲大讚「好棒的人夫，謝謝達嫂把老公借我們2天」、「這是在回報有完成任務的意思嗎」、「哈哈哈哈哈看得出家庭地位，開了二天演唱會當了男團流量王，終究還是平凡的老公要做家事」、「到底還可以去哪裡找這麼帥又這麼好的老公啊？我都覺得老天爺欠我一個坤達。」
不只坤達展現人夫風範，Energy一連開2場演唱會，柯佳嬿也力挺到底，第一天先是送上花籃，表示「有什麼比全部團員加起來超過200歲的男團，時隔20年復出還要感人的？一起Energy吧！」且署名說自己是期間限定迷妹；第二天則到現場觀看，不過身為「I人」的她，在看Energy唱〈放手〉時，戴著口罩並用手舉著互動手環，表情很平淡，被小8笑虧，「小姐姐在口罩裡大唱特唱是不是？」