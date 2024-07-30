王義川稱「雨量1400毫米是14公尺」被酸爆 蔡正元曝搞錯原因
凱米颱風暴雨釀災，擁有土木工程背景的民進黨政策會執行長王義川日前竟稱「1400毫米就是14公尺」，引發外界譏笑。對此，前立委蔡正元研判，王義川可能是將「厘米（公分）」與「公厘（毫米）」弄錯，發生計算錯誤，「非理工科的人難免會搞糊塗」。
記者王德蓉／綜合報導
王義川、民進黨發言人吳崢日前在政論節目《雅琴看世界》談論凱米颱風雨量議題，吳崢說，茂林單日降雨量1400毫米、兩天破兩千；王義川續指，「1400毫米的意思，就是整個茂林平均14公尺，代表有人是10公尺，就有人是16公尺。」此話一出，立刻被網友揶揄，指王義川畢業於台大土木工程學系、身為土木工程博士，竟然出這種錯，紛紛留言「14公尺可以淹掉1/3個台灣了」、「厲害了」、「我的膝蓋想到了什麼…」。
對此，蔡正元30日在臉書發文表示，降雨量是指某一地區在一定時間內下雨，雨水沒有流失或蒸發所累積起來的高度，習慣上用每小時、每12小時或每24小時雨水降落至收集管內的高度來計算，通常用「毫米」mm來衡量，若24小時雨量1400毫米，就是下雨24小時累計雨量在收集管內高度140公分，因為1公分等於10毫米，亦即1.4公尺。
蔡正元續指，若說1400毫米的雨量等於14公尺，那表示「單位」計算錯了10倍，「1公尺等於100公分cm，1米等於100厘米cm；1公分cm等於10公釐mm，1厘米cm等於10毫米mm」，這時很容易弄錯的，是「1厘米cm等於10公釐mm」，因有時公釐也可以寫成公厘，「變成此厘非彼厘」，產生1厘米等於10公厘的用語現象，這使得非理工科的人難免會搞糊塗。