3場流星雨接力爆發！「觀賞時間、方位、地點、訣竅」一次看
7月底至8月的星空相當璀璨，許多流星群接連爆發，台北市立天文館表示，包括「寶瓶座δ南流星雨」、「摩羯座α流星雨」和年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」都相當值得期待，除了天文迷們不能錯過，民眾有空也可以抬頭看看天空，透過流星放鬆心情。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館提及，「寶瓶座δ南流星雨」是每年固定發生的中型流星雨之一，來源被認為與梅克賀茲一號彗星（96P/ Machholz 1）有關，據國際流星組織（IMO）預測，今年的活躍期在7月12日至8月23日之間，而極大期發生在7月29日（先前預估在7月31日），當天輻射點約於20時30分從東南方升起。
和寶瓶座δ南流星雨同日達到極大期的，還有「摩羯座α流星雨」，活躍期從7月3日一路到8月15日，但每小時天頂流星率僅為5，流星數目零星。不過，由於摩羯座α流星雨與寶瓶座δ南流星雨的輻射點位置相近，兩者加成之下流星觀賞體驗不致於太差。
除了寶瓶座δ南流星雨、摩羯座α流星雨，活躍期在7月17日至8月24日、即將在8月12日達極大期的「英仙座流星雨」，也在此期間流星數目逐漸提升，每小時天頂流星率為100，預期將會出現不少令人驚喜的流星劃過天際，而英仙座流星雨也是年度三大流星雨其中之一。
針對流星雨的關賞，台北市立天文館研究助理段皓元表示，流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見象限儀座流星雨的美貌。