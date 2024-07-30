奧運體操／中國隊被日本逆轉丟金！金牌名將「半場開香檳」被罵翻

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在前面的吊環及雙槓等5項目比完後，中國領先多達3.267分，幾乎勝利在望，但是比賽就是不到最後一刻誰也不知道結果，年輕的替補選手蘇煒德因為老將孫煒的傷病替補出賽，但在單槓項目他發生兩次重大失誤，最終只拿到11.6分，儘管張博恆和肖若騰都拿下不錯的成績，但由於日本隊杉野正堯、岡慎之助及橋本大輝都超過14分，最終比賽結果逆轉，日本在里約奧運後再奪男團金牌。
名將蕭若騰體操生涯中唯獨缺奧運冠軍。他曾想過在東京奧運後後退役，但強烈希望完成體操大滿貫的信念一直在支撐他，如今夢想只差一步破碎，他淚灑賽場，「我心情很複雜，一想到這個結果，我就會哭。我覺得人生總是這樣，很奇怪。我哭，可能是覺得自己沒發揮好，感到非常遺憾，你們可能會說，我最後一屆奧運會，付出那麼多，又頂過了傷病，但最後又是與金牌失之交臂。」
丟金後，蘇煒德也很自責，「對不起我的隊友，大哥們，他們這個週期非常努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來了，因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」他在新聞發布會上幾乎說不出話來，之後張博恆拿過話筒幫他回答。
陳一冰半場開香檳 最後道歉了
產生這樣的結果，中國國內的輿論有批評也有惋惜，39歲的前中國體操名將陳一冰在比賽沒結束前就慶祝，被批評在「半場開香檳」，不得不在社群上道歉，直言自己「很抱歉」。但也鼓勵小老弟們調整好心態和狀態，在後面的單項繼續努力。
陳一冰道歉文全文如下：
12年了…大比分領先的情況下我確實沒想到會這樣 我就是想要看到男團奪冠！ ！ ！
師弟們別哭[抱抱]看你們眼中有淚的那種不甘我真的很難過對不起大家都來罵我吧是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了這種逆轉我確實沒想到我很抱歉
但我還是想說幾句：
1. 銀牌同樣值得祝賀 準備好的五星級紅旗沒辦法從背包裡拿出來 這種痛苦和遺憾 我很清楚
2. 請體諒每位運動員 尤其是體操這樣運動生涯很短暫的項目 鄒敬園、肖若騰都是帶傷上場拼盡全力！
3. 對不起大家是我打臉了！ 但這就是競技運動 請大家允許一切發生 希望師弟們盡快調整好狀態 後面的單項比賽繼續加油！
半場開香檳的典故出自哪裡？
「半場開香檳」本來是由足球場上的一個「傳說」，衍伸成的典故．2004-05賽季歐冠決賽時，也就是那一場經典的「伊斯坦布爾」之夜，AC米蘭半場打進3球，但下半場被利物浦追平，最終在12碼罰球PK大戰中輸球，丟掉冠軍。
米蘭右後衛Cafu的爆料，球隊主將舍甫琴科（Andriy Shevchenko），在中場休息的時候，在更衣室里提前打開準備用作慶祝的香檳，結果最終卻被逆轉，此後「半場開香檳」成為提早慶祝被翻盤的形容詞。
不過當年的事情真相是什麼？一直各有各的說法，因為其他米蘭球員並不承認有這一回事，名將卡卡（Kaká）直言大家都是職業選手，不可能會這樣做。至今外界仍有如霧裡看花。
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