影／前NBA球員Budinger轉戰奧運「沙灘排球」好猛！首戰順利過關

我是廣告 請繼續往下閱讀
Budinger在大學時期就因為打兩種球類運動，排球、籃球聲名大噪，但他最後選擇NBA，因為他的身體素質太好，讓不少球探都流口水。他在籃球場上位置為小前鋒、得分後衛。他打破「白人球員不會飛」的定律，優異的身體素質所被人們熟知，曾效力於亞利桑那大學靈貓。
Budinger在高中就闖出名號，曾和Kevin Durant一起拿到麥當勞全美明星賽最有價值球員，還有全美灌籃大賽亞軍，彈跳力驚人。事實上，Budinger從小就開始打籃球與排球，高中時期更成為全美明星選手，歷經7年NBA職涯後，Budinger於2018年加入波士頓沙灘排球賽（AVP Tour）。
他在NBA被交易到火箭，曾跟林書豪同隊過，36歲的Budinger身高201公分，在NBA7年期間，先後在火箭隊、印第安納溜馬隊、鳳凰城太陽隊、明尼蘇達灰狼隊擔任前鋒。
2018年轉戰沙灘排球界。如今，他與搭檔Miles Evans以21:14與21:11的成績，直落二擊敗法國地主國對手，順利挺進下一輪。
Budinger接受外媒訪問時坦言，搭巴士前往奧運球場時，內心再度充滿「菜鳥」的想法，不禁回憶起自己2009年10月的第一場NBA比賽，他說：「我打得很爛。」
Budinger說，「我加入沙灘排球的初衷就是參加奧運。我喜歡擁有遠大的夢想……我花了6年，花了很長一段時間，終於達成目標。現在，我在這裡參加奧運，沒有什麼感覺比這更好了。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。