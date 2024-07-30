黃仁勳、祖克柏首度公開對談聊AI！兩人二度「互換皮衣」畫面曝
▲輝達執行長黃仁勳今（30）日於「SIGGRAPH 2024」與Meta執行長祖克柏首度公開對談，兩人再次「Jersey swap」。（圖／擷取自輝達YT直播）
記者
鄭妤安/台北報導
｜ 2024-07-30 10:27:08 2024-07-30 11:35:09
輝達執行長黃仁勳今（30）日於台灣時間上午6時在「SIGGRAPH 2024」電腦繪圖大會上，與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）首度公開對談，對談接近尾聲時，兩人再次「Jersey swap」，也就是運動場上常見的「互換球衣」，祖克柏致贈黃仁勳一件在網路上買的帶有毛料的皮衣外套，黃仁勳則脫下太太買的新皮衣送給祖克柏，全場嗨翻，為活動劃下完美的句點。
「SIGGRAPH」可謂目前全世界最大的電腦繪圖與互動技術大會，每屆SIGGRAPH皆匯聚全球領域專家的遠見與研究，以及對未來的大膽想法，自1974年在美國科羅拉多州博爾德（Boulder）首度舉辦以來，SIGGRAPH一直處於創新尖端，此次與會者將聚焦探索生成式AI、深植於視覺運算的技術，以及如何重塑專業繪圖領域等主題。
黃仁勳與祖克柏於會上共同討論基礎研究如何推動AI的突破，以及生成式AI和開放原始碼，如何為開發人員和創作者賦予更多能力，同時，也將探討生成式AI在打造虛擬世界中所扮演的角色，這是兩位科技大咖首度公開對談，備受市場關注。
今年3月，祖克柏曾在IG上貼出與黃仁勳「交換外套」的合影，畫面中，祖克柏穿上黃仁勳的招牌黑皮衣，黃仁勳則是換上祖克柏的棕色外套，展現兩人的好交情，不過祖克柏的外套穿在黃仁勳身上版型過大，照片當時還引起社群瘋傳。今日爐邊對談接近尾聲時，這張照片再度出現在舞台大螢幕上，黃仁勳表示，祖克柏穿起他的皮衣看起來沒什麼大問題，但他看著祖克柏的外套穿在自己身上後的樣子相當疑惑表示「Is that my look?」全場一陣哄堂大笑。
為此，祖克柏特意在網路上買了符合黃仁勳版型的外套，且皮革、毛料兼具，同時符合兩人各自平常出席公開場合的穿搭。黃仁勳也順勢脫下老婆Lori為了這場活動買的新皮衣送給祖克柏，強調「皮衣是新買的，只有大約2個小時的歷史」。儘管活動舉辦地點丹佛當地高溫拉警報，兩人仍穿著厚重的外套，為這場爐邊談話劃下完美的句點。 ▲今年3月，祖克柏曾在IG上貼出與黃仁勳「交換外套」的合影。（圖／祖克柏IG）