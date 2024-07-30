中捷旅客遺失60萬祖母綠墜飾　僅花2分鐘物歸原主

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中捷公司表示，這名旅客上午9時許搭乘捷運到高鐵台中站下車後，保全巡視車廂拾獲綠色墜子，立即送至詢問處進行遺失物處理程序，而旅客在轉乘高鐵時才發現脖子上的項鍊只剩鍊子，墜飾不翼而飛，下午返回捷運高鐵台中站，趕緊到詢問處協尋，站務人員至遺失物系統查詢有符合的遺失物，並比對旅客手機中的項鍊照片確認無誤，當場交還墜飾。
旅客事後打電話到中捷客服中心表示，這枚祖母綠墜飾價值60萬元，是她很珍貴的收藏，感謝保全拾金不昧，希望致贈紅包以表達謝意，客服中心則婉謝旅客的好意。
拾獲墜飾的陳姓保全說，遺失物品的旅客一定很著急，所以拾獲當時只想趕快交給詢問處做後續處理，很高興能迅速歸還失主，這是他份內工作，旅客一聲「謝謝」就是最好的回報。
中捷公司指出，捷運綠線串接雙鐵，提供南來北往旅客及台中市民安全便捷的運輸服務，隨著運量成長，遺失物也增加，去年一整年在捷運綠線共拾獲1萬件遺失物，今年上半年遺失物累計已達5229件，以現金、電子票證、傘具為最大宗。
中捷公司提醒旅客上下車時請留意隨身攜帶的物品，如不慎遺失，可洽車站詢問處，或於週二至週六12時至20時撥打遺失物中心專線04-24361645、每日8時至24時撥打客服中心專線04-37063606協尋，台中捷運App也提供遺失物協尋及查詢服務，旅客可善加利用。