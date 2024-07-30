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今年僅一場！嘉義空軍基地8月10日開放　最強F-16V戰機將秀肌肉

▲空軍嘉義基地8月10日將舉行營區開放，第四聯隊F-16V戰機將展示性能。(圖／記者呂炯昌攝)
▲空軍嘉義基地8月10日將舉行營區開放，第四聯隊F-16V戰機將展示性能。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

113年空軍營區開放活動將於8月10日在空軍嘉義基地登場。嘉義基地第4聯隊將安排F-16V戰機飛行性能展示、編隊衝場，以及雷虎特技小組的特技飛行表演等，向國人展現空軍的建軍備戰成果。軍方今（30）日表示，由於考量敵情威脅，自今年起國軍營區開放改為一年舉辦一場，因此嘉義基地將成為今年唯一的一場國軍營區開放。

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國防部今日舉行例行記者會說明「113年國防知性之旅-空軍嘉義基地營區開放」規劃，空軍第4聯隊聯隊長楊全文少將說明指出，嘉義基地開放將展出F-16戰機、IDF經國號戰機、M2000-5戰機、UH-60M黑鷹直升機、 S-70C直升機、EC-225直升機、P-3C型反潛機、C-130H型、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W攻擊直升機、E-2K型預警機、勇鷹教練機 、愛國者三型飛彈、M60A3戰車、雲豹甲車、35快砲等共計空用裝備16項、陸用裝備11項。

媒體詢問今年營區開放僅此一場，是否場次過少？對此，國防部訓次室後聯合戰力訓練處處長戴建有少將表示，主要是考量敵情威脅、國軍推動戰訓任務需要，從今年開始國軍營區開放改為每年舉辦一場武器開放，整合三軍武器裝備，同時實施展示。

戴建有表示，今年由空軍主辦，明年海軍、後年陸軍，每3年一個軍種輪辦一次，雖然是由單一軍種主辦，但是三軍軍種都會參展。

▲空軍第四聯隊聯隊長楊全文少將說明空軍嘉義基地開放規劃。（圖／記者呂炯昌攝，2024.07.30）
▲空軍第四聯隊聯隊長楊全文少將說明空軍嘉義基地開放規劃。（圖／記者呂炯昌攝，2024.07.30）

 

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