韓啦啦隊女神同遊韓國！安芝儇陪玩2天要價3萬 細節曝光掀議
台鋼雄鷹「Wing Stars」韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮眼外型，吸引大批死忠粉絲，被封為「最強外掛」，目前定居高雄的她擁有超高人氣，有業者看準商機，主打和安芝儇遊韓國的行程，4天3夜要價3萬元新台幣，行程細節曝光，實際陪玩卻只有2天，壯壯和金賢姈也會在過程中現身，引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
據《周刊王CTWANT》報導，4天3夜的旅行團，行程前後2天都是自由活動，旅行社也不會包辦機票、旅遊保險、房間差額，自由時間的交通費用全都要自行負責，儘管第三天上午有額外的水原觀光行程，安芝儇也不會伴遊，實際和女神相處的時間只有2天，活動包括看球賽、參觀韓國民俗村、愛寶樂園、共進晚餐。
旅遊過程中，5月加盟韓國啦啦隊的壯壯，以及另一名韓國啦啦隊女神金賢姈也會在巡迴賽時現身，旅遊單人行程定價為115萬韓元（約2萬8千元新台幣），網站中指出，旅行團出團最低人數為20人，若未達標準，會在2星期前通知不出團，因此粉絲還得等到活動前2星期，才能確定自行購買機票。
事實上，安芝儇一舉一動都引發高度關注，她先前宣布定居高雄，在Wing Stas官方頻道《Wing Stars Official Channel》釋出新家開箱影片，是一間3房2廳格局的公寓，她也透露「枕邊人」是同鄉的成員「Mingo」朴旻曙，翻譯兼經紀人Sharon也同住一起，她更公開自己的房間，內部陳設簡單，卻充滿少女香氣。