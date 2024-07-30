8旬嬤續發肝癌　幸拴塞＋放射治療清除癌細胞

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亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國指出，患者早年感染C肝沒有持續追蹤治療，以致於逐漸引發肝硬化，導致原本經由肝臟回流到心臟的血液，因血管受阻改以側支循環方式，繞道食道靜脈回到心臟，由於食道靜脈壓力過大，引起食道靜脈曲張、隆起，最後破裂小出血，才會出現吐血、腹水等情形。
醫療團隊先將食道靜脈結紮，並給予新型C肝口服藥物，肝硬化逐漸改善，腹水也逐漸吸乾，阿嬤順利出院恢復正常生活，也聽從醫囑每半年都回診追蹤。
直到今年初，阿嬤回診時安排超音波檢查，發現在肝臟、心臟交界處新長出一顆2公分大的肝臟腫瘤，幾乎是貼在心臟邊緣處，由於擔心肝臟腫瘤的生長速度極快，因此當下立即與家屬討論治療方式。
陳政國強調，一般來說，肝臟腫瘤仍以手術切除或者電燒為優先考量，但因患者年紀大，手術過程及術後恐有肝衰竭的風險，若採用電燒，則因腫瘤位置太過刁鑽，有可能在電燒過程中也燒到心臟，反倒引起更嚴重的反效果。
醫療團隊與家人討論評估後，決定採取緩和方案，先是動脈栓塞治療，利用極細的導管將拴塞物從股動脈一路延伸到肝動脈，藉此堵住供應肝腫瘤血液的血管，讓腫瘤缺血壞死或縮小，之後再搭配放射治療逐漸殺死癌細胞，歷經長達1年、4次完整療程後，順利將癌細胞清除完畢，讓阿嬤放下心中大石。
陳政國強調，肝癌復發機率極高，加上患者年紀大或腫瘤位置太刁鑽，都會增加治療困難度，所幸藉由緩和治療方案，不僅大幅降低患者不適感，治療期間幾乎與原本生活方式無異，「甚至還天天煮菜」，讓阿嬤更加勇於對抗癌症，同時提升家屬對醫療團隊的信賴感，達到三贏目標。
陳政國提醒，無論是驗出C肝病毒，或曾經罹患肝硬化或肝癌的患者，即使病毒廓清後，仍無法完全免於肝癌風險，建議務必聽從醫師建議，定期回診追蹤，時間介於3個月至一年不等，萬一真的出現異常狀況，患者只要配合醫師建議，以目前的醫療水準，多能提供適切治療方式，千萬不要諱疾忌醫，以免病情惡化難以收拾。