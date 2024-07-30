EXID Hani未婚夫承認「醫死人」！被肉搜炎上道歉：會負起責任
南韓女團EXID的成員Hani在6月時驚喜公開結婚的消息，嫁給醫生未婚夫梁在雄，讓各界都感到相當驚喜，也紛紛獻上祝福替她開心。不過，Hani的老公梁在雄卻在昨（29）日爆出捲入醫療糾紛命案，女患者在醫院裡腹痛卻被閒置，沒有獲得即時的治療，後來暴斃身亡，引起外界熱議。而梁在雄也在29日晚上發聲，證實女患者是在自家醫院死亡的消息，「關於在醫院住院過程中發生的事件，我們誠摯表達歉意。」吸引網友高度關注。
記者洪生儒／綜合報導
多家韓媒在29日爆出一名為「知名的通告咖精神科醫生」爆出病患死亡案，後來南韓網友們肉搜出這位醫生是EXID成員Hani的老公梁在雄，大批網友紛紛到Hani的社群留言洗版，要她老公出來面對。而梁在雄在29日晚上也透過公司發聲表示：「關於在醫院住院過程中所發生的事，本人和所有醫療團隊都無法掩飾沉痛的心情，對於失去家人並陷入悲痛的遺屬，我們誠摯地表達歉意。」
梁在雄也進一步說明，事件是發生在自己擔任院長的醫院，「我們嚴肅對待此事，醫院正在進行調查，我們提供包含病歷記錄在內的所有相關監視錄影畫面，全力配合。」不過因為醫療法的緣故，他們無法透露病人的治療資訊，所以梁在雄也無法詳述細節，但他承諾會負起責任，並再度向家屬道歉。
事實上，梁在雄捲入的醫療糾紛命案發生在今年5月，一名33歲女子因為使用了含有毒品成分的減肥藥中毒治療，在入院17天之後死亡，推測死因為假性腸梗阻。而根據監視器畫面得知，當時該名女子自己待在單人房，曾不斷敲打房門喊著：「請讓我出去。」護理師和看護讓她服藥後，便將她綁在床上，不料一小時後該名女子突然流鼻血並出現呼吸急促的情況。
護理師見狀馬上幫女子解開束縛，但並沒有採取其他措施就離開了病房，沒多久後該名女子在病房內死亡。33歲女子的家屬對醫療人員提出「遺棄致死罪」的控訴，警方也正積極調查該醫院的院長和員工是否有違法的情形。