王鴻薇檢舉公視違反選罷法！僅播7秒市府回應「根本變拆樑幹部」

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王鴻薇說，該節目正片共11分鐘內，整段報導針對謝國樑回應有關罷免理由，竟然只有7秒鐘，且該節目內容違反《選罷法》，以片面、支持罷免案之報導內容播報謝國樑罷免案，自己已向基隆市選委會、NCC檢舉，並去函要求下架該節目，要求相關單位依法查處。
王鴻薇續指，節目內還提及，「謝國樑方面針對超過四萬份罷免連署書，謝國樑卻沒針對罷免理由回應」，這根本是胡說八道，只要到基隆市政府相關陳情專區，都可以看到針對罷免理由回應，這節目居然是用打電話給市府，然後就說沒有回應，「你做一個專題報導連Google都不會嗎？不會上網嗎？簡直莫名其妙！難道是罷免團體的宣傳幹部嗎？」
柯晨晧直言，依照《選罷法》第49條第2項，「公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送競選及支持或反對罷免案之宣傳廣告」。初步來看確實有違法之虞，公視應向社會釐清事實，如果確實有涉法，應主動下架該節目。
「公視變『民』視，民進黨的電視！」林沛祥說，理論上公廣集團應該為公義發聲，但在紀錄片上，只看到「偏頗」，公共電視不應該被這樣利用，納稅人的錢卻為特定政黨、利益團體服務，自己是交通委員會委員，未來將要求NCC徹查該案。