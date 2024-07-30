處方籤新制10月試辦！邱泰源「盼聚牙醫界共識」：各方面都會評估
台灣近年面臨缺藥危機，醫療界呼籲民眾改用替代藥品放棄原廠藥品的「品牌迷思」，衛福部對此決定推動醫療單位開立的處方箋以「成分名」取代「商品名」，部長邱泰源今（30）日提到將在牙科診所試辦的計畫，坦言任何醫療政策都以民眾權益、醫療品質為最主要的目的，要是牙醫界有共識的話，往後也會在各方面去做評估。
記者林則澄／台北報導
缺藥問題引發醫療界憂心，由於不少藥品成分、劑量相同，可作替代使用，以往藥界多次倡議民眾放棄原廠藥品的「品牌迷思」，而且多數國家的醫療單位開立處方箋的時候不會寫出商品名，因此衛福部對此也將擬推動將醫療單位開立的處方箋，改以「成分名」取代「商品名」，預計10月起在牙科診所率先試辦。
邱泰源今日出席「職災重生 部醫護航 重返職場」聯合記者會，會前接受媒體聯訪提到，目前任何的醫療的政策都以民眾的權益、醫療品質為最主要的據點，因此任何的試辦計畫都是希望朝向正向的方向，「所以我想這個試辦計畫，如果牙醫界有共識的話，就能去對民眾的權益、醫療品質與其他各方面去做評估。」
另外，衛福部立桃園醫院前院長徐永年2022年7月退休後由副院長陳日昌代理職務，至今已逾兩年，衛福部醫福會執行長林慶豐此前曾說，早已院長遴選，目前只等部長批准，希望能在今年7月底揭曉人事結果。邱泰源指出，目前仍在權衡、協調各項事宜當中，若有最新進度會再跟大家報告。
最後，邱泰源表示，衛福部非常重視落實照顧各個族群，勞工是最基層、也是台灣重要的力量，近年政府與衛福部相當重視他們安全與健康，｢我當立法委員的時候，這些年來幾乎都在衛環委員會跟勞動部、衛福部協助相關的職災預防，以及復健、復工事宜，他們所需的權益與保障，也是相關單位目前正在努力的地方，今天就是在呈現這樣的結果。」