汽燃費明天繳費截止！還有671萬輛未繳 公路局：逾期最高罰3千元
車主注意！113年自用汽車及機車燃料使用費，已於7/1開徵，但截至今（30）日為止，僅6成4的車輛完成繳費，尚未繳納的車輛有671萬輛。公路局提醒，繳費期限僅到明日為止，呼籲民眾把握最後繳費期限，若逾期未繳，將面臨新台幣300元到3000元罰鍰。
記者魏妤庭／台北報導
公路局表示，截至今日為止，尚未繳納汽燃費的車輛還有671萬輛，繳費期限到7/31。依照《公路法》第75條規定，汽車所有人不依規定繳納汽燃費，公路主管機關應限期通知其繳納，若欠繳金額累計900元以上者，處以300元到3000元不等罰鍰。
公路局提醒，民眾可持繳納通知書到金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或監理服務APP，電子支付如一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。若用信用卡繳納，手續費請洽發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。
此外，公路局表示，若不確定是否已繳納汽燃費的車主，也可以透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。已繳納者若有繳費證明需求，也可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。