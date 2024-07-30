特企／全球人壽全台巡迴講座　助Z世代勇創人生新版圖

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台北、台中、台南三場巡迴講座中，全球人壽遴選六位年輕優秀的業務菁英代表，分享各自接觸壽險業後，從猶豫到發光的成長歷程。台北場由兩位分享者擔任第一棒，首先，「新莊通訊處王靜雯」分享自己從六歲起學習法國號與音樂密不可分，大四畢業前意識到演奏工作的不穩定性，希望在興趣與收入中找到平衡，後來在公司培育及主管帶領下，不但擁有高收入，也保持了熱愛的音樂表演。她表示，保險雖不是自己最初的夢想，但是卻實現了自己更多的夢想。第二位分享者是「恆大通訊處仲紹禎」，她曾是人人稱羨的櫃姐，每天光鮮亮麗的外表下其實底薪只有23K，而且只能被動等客人上門。仲紹禎轉念一想，青春不能等，何不主動出擊尋找客戶，於是在22歲毅然轉換跑道加入全球人壽，一步一腳印跟著公司訓練制度成長，她鼓勵年輕人想擁有高薪，就要有挑戰自己的勇氣，主動出擊，不要侷限自己，很多時候做了才有意想不到的結果。
緊接著台中場將由白袍物理治療師跨界壽險業的「國聯通訊處鍾宏斌」、及斜槓各大秀場主持人的「亞大通訊處楊涵茹」接棒分享；台南場則由戲劇與兒童心理師轉職的「壹薏通訊處陳俊龍」、以及歷經無數行業後選擇全球人壽的「駿億通訊處鄭建平」出線擔綱。他們不僅展現了全球人壽對年輕人才的培育關懷，更強調夢想是由自己創造，只要積極追尋並找對舞台，每個人皆能實現理想生活。
近年全球人壽致力於業務年輕化，透過精實培訓計劃以及一年的財務補助，全力協助接班人脈，有效達到客戶永續經營，傳遞保險業的愛與責任。全球人壽培訓系統不僅提供業務人員基本商品知識、銷售技巧，更著重專業與心態的養成，藉由系統性與完整的訓練，協助年輕人快迅成長與茁壯，包括：重視人脈傳承的服務接班人計畫、探索壽險事業的明日之星班、培育未來領袖搖籃的新秀成長營、以及擁有600多堂數位課程的全球e學院，近年更注入極大資源發展3A(Anytime、Anywhere、Any Device)行動辦公室，為壽險夥伴數位賦能。憑藉「卓越人才發展計畫」榮獲2023年國家級《台灣保險卓越獎》金質獎榮耀，並獲得2024《現代保險雜誌》全國最值得推薦壽險公司第4名、業務員最優消費者票選第5名的專業肯定。
【三十而立 因I而在】全台巡迴講座陸續將於台中、台南登場，透過YouTuber社群影響力以及年輕業務菁英的成功故事，鼓勵更多具有潛力年輕人投入壽險行業。全台巡迴場次：台中場：8/3 (六) 下午 2:00~4:00／台中逢甲大學學思樓2樓第九國際會議廳。台南場：8/17 (六) 下午 2:00~4:00／台南成功大學電機系所B1訊慧講堂。