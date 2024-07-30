軍機疏運軍眷優先！民眾不滿喊應一視同仁 軍方：8成搭機為民眾
受凱米颱風影響，國內航線民航機24日、25日共取消521架次，滯留金門與澎湖離島旅客約8000人，軍方雖然派出C-130H運輸機協助外離島疏運，但是有民眾不滿軍方疏運採軍人、軍眷優先，認為應該一視同仁。對此，軍方今（30）日表示，派遣C-130運輸機疏運共計2581人，其中民眾2033人，達八成以上。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，媒體詢問民眾不滿軍機疏運軍人、軍眷優先，認為應一視同仁，後次室後勤管理處長陳益志少將回應表示，本次因颱風影響外離島民航機運能，配合民航局交通疏運計劃，派遣C-130運輸機疏運共計2581人，其中民眾占2033人，比例達八成以上，國軍秉持任務優先精神，檢討適切兵力協助交通部實施疏運。
凱米颱風夾帶豪雨導致高雄、屏東地區淹成「水世界」，媒體詢問國軍一開始以不能清理私人土地為由拒絕協助民眾清掃家園，後來仍協助民眾清掃，作計室聯合作戰處副處長李昌富上校回應表示，國軍從事救災規定沒有改變，國軍協助地方清宅依照政府評估已超過民間支援、救援能力，需救助嚴重災戶支援，國軍支援救災任務依照地方政府需求，以救急、救難，儘速恢復民眾生活與降低災損為首要目標。