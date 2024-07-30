輝達股價直落！黃仁勳仍未放慢賣股速度 外媒揭其售股計畫1關鍵
根據外媒《巴隆周刊》報導，全球晶片大廠輝達（NVIDIA）近期股價直落，卻沒有讓公司執行長黃仁勳放慢他的賣股速度，6月13日至7月24日期間，黃仁勳以4.24億美元的價格出售了336萬股輝達股票，平均每股價格為126.23美元。
記者鄭妤安/台北報導
輝達股票於6月10日一股拆為十股，黃仁勳曾提出售股計畫，預計出售多達60萬股輝達股票，若以分割股票後的基礎計算，這項售股計畫目標將出售600萬股，如今已執行約一半以上。輝達股價近期走勢向下，不過今年截至目前，漲幅仍逾100%，去年則飆漲超過200%。
黃仁勳的賣股交易是透過「10b5-1 交易計劃」進行的，此計畫允許上市公司的內幕人士根據內幕交易法事先決定在預定時間出售指定數量的股票，有效保護根據計畫進行交易的人士，免於內幕交易指控。
報導分析，以黃仁勳的賣股情況來看，他安排的售股計畫是基於數量而非價格，每隔幾天，他就會賣掉24萬股的輝達股票，即使股價大跌也不例外，觀察7月23日至24日的售股平均價格為120.29美元，比7月9日到10日平均的132.77美元，跌了超過9%。而現在黃仁勳個人帳戶內持有的輝達股票還有7800萬股，另外透過合夥與信託持有7.86億股。