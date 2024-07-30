小吳、紀卜心疑買水軍洗負評！網截圖找證據 炎上狠酸最頂假奶
網紅小吳、紀卜心聯合創立「十盛熟成奶茶專賣店」，陷入「假奶風波」引發爭議，兩人道歉止不了火，話題還在延燒。部落客林承彥在臉書發文表示，過去排隊要30分鐘，現在根本沒有人，底下有網友留言覺得「十盛熟成奶茶專賣店」的臉書出現大量按愛心的名單，懷疑是水軍，林承彥則回應：「看名字都是越南人。」不少網友炎上狂酸「最頂假奶、被寵壞的網紅」。
記者林奕如／綜合報導
部落客林承彥針對網紅小吳、紀卜心飲料店「十盛熟成奶茶」風波危機處理發文，他表示，「十盛太驕傲了，他們輕忽了危機如海嘯，不即刻應對，下一秒就會溺斃。出錯了，確定知道自己有錯，得道歉反省，後來才是補償或優惠。十盛相反，他們還想靠負面聲量來賺取利益，祭出了奶精奶茶買一送一，隨著撻伐聲浪愈來愈多，網紅主理人才出來用哭腔哽咽道歉。」他認為，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作，這樣的店為什麼還要再去。
乳源標示不清惹議 小吳3度道歉難滅火、紀卜心嗆文盲批無限上綱
此事源於「十盛熟成奶茶」遭到消基會質疑奶品標示不清，事後店家解釋，十盛熟成奶茶的「熟成生乳」的乳源不是鮮奶茶，是北海道生乳粉配奶精，此事引發消費者炸鍋。小吳、紀卜心在7月21日於官網上貼了澄清致歉聲明，小吳在22日又在IG上發布限時動態表示是個人疏忽造成誤導，26日上傳露臉的道歉影片，指出自己沒有要欺騙的意圖。
紀卜心則是因為沒有露臉，被網友繼續炎上，她忍無可忍槓回嗆網友，「你是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱？」她事後也強調自己沒有必要滿足所有人的期待。她的形象已經大損，社群平台被粉絲斷崖式退追蹤，原本有百萬追蹤，現在已經從7位數掉到6位數。