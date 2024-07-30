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44歲湯唯遭瘋傳死訊！衝上熱搜第一名　兩週前「最後發文」曝光

▲44歲湯唯遭瘋傳死訊、衝上熱搜第一名，兩週前曬出全家福貼文曝光。（圖／美聯社／達志影像）
▲44歲湯唯遭瘋傳死訊、衝上熱搜第一名，兩週前曬出全家福貼文曝光。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

今年44歲的中國大陸女演員湯唯，因飾演李安執導的電影《色，戒》女主角王佳芝一舉成名。近日，她莫名的被傳出死訊消息，還出現「湯唯去世」的關鍵字登上熱搜第一名；事實上，兩週前湯唯才在Instagram發布「全家福」合照，網友猜測「死訊」傳聞，可能與新戲《Wonderland》宣傳手法有關。

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今年44歲的湯唯近日遭傳出「烏龍死訊」的消息，不僅Google搜尋「湯唯去世」熱度暴增，網路上更出現大量以「永別了湯唯」為題的文章，還有多篇報導標題寫著「永別了，湯唯」、「湯唯訃聞」，引發網友熱烈討論。

▲湯唯兩週前在IG曬出全家福，如今卻遭傳死訊引發熱議。（圖／湯唯Instagram）
▲湯唯兩週前在IG曬出全家福，如今卻遭傳死訊引發熱議。（圖／湯唯Instagram）
事實上，兩週前湯唯才在Instagram發文，寫下：「念起西湖裡的荷，10年。」並曬出多張家庭出遊合照，照片中的湯唯身穿白色休閒上衣、牛仔褲，與身旁的老公和女兒欣賞著美麗的景緻，背對鏡頭紀錄下美好的一瞬間。甚至還有網友問她：「為啥要嫁給一個韓國男人？」湯唯也展現高EQ回應：「因為緣分。」

湯唯2014年與曾執導電影《晚秋》的南韓導演金泰勇結婚、育有1名女兒，一家三口婚後過著甜蜜家庭生活，如今無端傳出「死訊」，她的經紀公司沒有出面闢謠，許多網友猜測這可能與新戲《Wonderland》宣傳有關，湯唯在劇中扮演一名已故考古學家白李，為了向年幼的女兒隱瞞自己的死亡而使用「Wonderland」服務，努力成為一個像朋友一樣的母親。

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