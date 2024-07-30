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奧運桌球／法國球迷太熱情！日本張本智和受訪笑稱：現場真的好吵

▲日本桌球好手張本智和昨（29）日在第一輪比賽上，以總局數4：0順利擊敗比利時選手，闖進後續的32強。而他也在賽後分享出戰本次巴黎奧運的感受，並直呼現場法國球迷實在是太熱情。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本桌球好手張本智和昨（29）日在第一輪比賽上，以總局數4：0順利擊敗比利時選手，闖進後續的32強。而他也在賽後分享出戰本次巴黎奧運的感受，並直呼現場法國球迷實在是太熱情。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運桌球男子單打賽事，日本好手張本智和昨（29）日在第一輪比賽上，以總局數4：0順利輕鬆擊敗比利時選手，闖進後續32強賽事。而他也在賽後分享出戰本次巴黎奧運的感受，並直呼現場法國球迷實在是太熱情，也笑稱「他們實在是太吵了。」

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法國觀眾太熱情　張本智和笑稱好吵

張本智和此戰獲勝後，賽後也接受日媒訪問，談到現場觀眾的聲量自己的感受如何，他則笑稱：「他們實在是太吵了，現場的音量大得就像是像地動山搖。在同一時間，隔壁場上也有法國選手比賽，每當法國選手得分時，觀眾席就會發出震耳欲聾的歡呼聲，聲音大到我還跟教練說真的好大聲。」

但張本智和也表示，觀眾的吶喊加油聲自然是奧運會上很重要的一環，「這確實就是奧運會很重要的一部分，這樣的聲音在平時的比賽中，是不可能聽到的，今天我贏球了，所以能夠享受，但如果我輸了，那將會是地獄。我還是希望能夠盡可能地，享受現場觀眾這樣子的歡呼聲，並打出能夠讓觀眾享受在其中的比賽。

日本混雙首輪意外輸朝鮮　本屆奧運一輪遊

而張本智和本屆巴黎奧運也代表日本出戰混雙、男子單打等賽事，日前他與日本「桌球女神」早田希娜組成的混雙組合，首戰交手16號種子的朝鮮組合李鄭息、金琴英，未料外界原先預期這將會是場實力懸殊的對決，最終卻由朝鮮的「神秘之師」意外以4：1取勝，讓日本混雙在首輪爆冷出局，本屆奧運確定一輪遊作收。

賽後這對日本組合則表示，朝鮮球員的發揮確實超乎他們的預期，「我們賽前有所準備，但是對手的發揮超乎我們想像。朝鮮女選手的打法我們有些不太適應，男選手的爆衝則很有威脅，對手這3年沒有在各大巡迴賽比賽中亮相，我們能夠蒐集的資料實在是不夠。」


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