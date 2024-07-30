《零日攻擊》淪綠色軍教片？趙少康曝上映時間貓膩：又要認知作戰
以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》，明年將上映，此劇耗資2.3億元，綠營支持者形容為「史詩級」鉅作。更搶眼的，是這部戲的顧問群，清一色正綠背景，遭質疑是「綠色軍教片」。前中廣董事長趙少康今（30）日受訪時就點出此片上映時間點，正好是選舉年，民進黨又要開始抹紅跟認知作戰；尤其是這部片到底是否多數由政府出資，也沒有說清楚，民進黨明目張膽在選舉年做這種事，問題很大。
記者余祥／台北報導
隨《零日攻擊》預告片上映，這部戲的顧問群也跟著曝光，總顧問是國安會前副秘書長林錦昌，另有綠委沈伯洋、文總秘書長李厚慶、國防研究院所長蘇紫雲等人，清一色的「正綠」背景。出資者除綠色企業家曹興誠，其餘文化部、文策院、中華電信、高雄市政府等，都是政府單位，被質疑是「綠色軍教片」。
趙少康點出，為何會在明年推出這部片，又跟選舉有關，因為台灣兩年一次選舉，明年要開始選縣市長、議員，預告片就已經開始抹紅很多人，未來也可能抹紅政治人物，根本是民進黨的認知作戰。
趙少康指出，這部片花了兩3000萬元，文化部就補助7000多萬，至於曹興誠到底出了多少他也沒說，若是曹個人出大部分的錢，他沒意見，但如果是政府出大部分幫民進黨助選，這個問題就很大，瓜田李下總要避一避吧，還明目張膽在選舉年度做這種事，以前總說黨政軍要退出這個退出那個，現在民進黨是毫不忌諱，全部進去了。