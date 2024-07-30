26艘主戰艦逾半未依時修護？海軍：配合任務調整仍可維持穩定性
審計部昨日指出，截至112年（2023年）7月底止，海軍屢因兵力運用等因素而調整修期，26艘主戰艦中的14艘未依照維修週期修護，致實際維修週期延長1至10個月，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。對此，海軍今（30）日回應表示，從2022年起，兩岸的情勢狀況及因應加重，配合任務調整，維修的期程也做調修，對於裝備的狀況，仍可以維持一定的穩定性。
記者呂炯昌／台北報導
審計部昨日公布民國112年度中央政府總決算審核報告，審計部統計指出，海軍26艘主作戰艦（康定級、成功級、基隆級、濟陽級）截至2023年7月底止，最近一次計畫性修護的維修週期，共有14艘主作戰艦（占53.85%）未能依照修護手冊各艦艇維修週期執行修護作業，實際維修週期較修護手冊規範的維修週期延長1至10個月，導致相關艦艇間有主機、發電機等重要裝備大修時數屆限及非計畫性維修頻次增加情事，影響裝備使用穩定性及兵力派遣運用。
國防部今日舉行例行記者會，媒體詢問審計部稱海軍主力軍艦逾半未依時修護，海軍副參謀長施武樵少將回應，對於審計部的意見海軍尊重，而海軍的艦艇交修，都是依照計畫執行，從2022年起，兩岸的情勢狀況與因應共軍海上行動，配合任務調整，維修的期程也做調修，對於裝備的狀況，仍可以維持一定的穩定性。