SEVENTEEN勝寬「教訓霸凌同學」讓人哭了　受害者：他從小就發光

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沒想到，該網友表示，勝寬這時突然走到他面前，了解事情原委後，決定跟他一起去找那名男同學理論，最後原PO被勝寛說服，一同前往霸凌者的教室，網友表示，勝寬憤怒地問男同學是不是向自己的同學要錢，且沒有得手就抓人衣服叫囂，質問對方：「這樣做合理嗎？」
被霸凌的網友說：「他（勝寬）一一點出那名男同學錯誤的行為，讓我第一次知道不需要提高嗓門、罵人也可以壓倒對方，多虧了勝寬，我得到了應有的道歉，在此之後，那位男同學再也沒有欺負過我。」
原PO表示，BIGBANG當紅時期，勝寬說自己的夢想是成為偶像，遭到同儕揶揄、嘲笑，但勝寬始終自信地談論、堅持自身目標，「雖然勝寛常常問我（他的）口氣有沒有臭味，哈氣到我鼻子裡讓我有點不爽，但他那種無法容忍不公平、勇敢站出來的性格，即使現在已經長大，想起來還是覺得他與眾不同，雖然勝寛不知道還記不記得我，但對我來說，他就是從小自帶光芒的朋友！」
其他網友讀完勝寬的暖心事蹟後，紛紛大讚：「我看到哭了... 我們的勝寬從小就很有禮貌、很酷，感謝你分享寶貴的故事」、「希望勝寬和留言的同學都過得幸福，正如勝寬的善行得到回報一樣，我希望同學的善良也能得到回報」、「從口臭那部分，我確定這就是我們的勝寛！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110