晶華、全聯搶賣千層吐司！麵包冠軍早研發 「金紙千層」鬼月開賣
台北晶華酒店日前引進韓國漢南洞烘焙品牌「The Truffle Bakery」，於飯店設快閃店，賣起名為「紙巾吐司」的千層吐司，活動目前已結束。另也有全聯的阪急麵包，同樣賣起世界麵包大賽冠軍的日籍師傅谷口佳典監修的「千層吐司」。事實上，曾獲世界麵包冠軍殊榮的王鵬傑，早已研發千層吐司，去年更做出金紙造型的千層吐司，選在農曆七月時於旗下烘焙品牌「莎士比亞烘焙坊」推出，而今年也將8月4日左右（農曆7月1日）開賣。
記者葉盛耀/綜合報導
韓國的「The Truffle Bakery」號稱是韓國「紙巾吐司」的發明人，台北晶華酒店6月下旬引進來台，現快閃店活動已結束，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，讓吐司除了有千層外型，更有丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感，食用時可以像抽紙巾一樣、層層撕開入口，吃時還建議可以搭配果醬品嚐。
而全聯阪急麵包也於今年4月中就已推出新品「千層吐司」，根據業者公布，截至6月底賣破3千萬業績，業者也公開它的來頭，是由日本超人氣麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」、世界麵包大賽冠軍谷口佳典親自監修，有獨家配方和多達24層的擀壓折數，口感層次豐富。
另外，同樣曾獲世界麵包大賽冠軍殊榮的王鵬傑，對台灣傳統宮廟文化一直有深厚情感，2018年世界麵包大師賽上還用一座高達167公分的「官將首」藝術麵包得到世界冠軍。
因為某次覺得千層吐司一層層的，跟拜拜的金紙相像，因此才開始想把它做成金紙外型。經一年時間研發種 於做出可以吃的「金紙千層吐司」。標榜選用優質天然發酵奶油，讓外皮酥脆、內在綿密，並透過手作層層反覆堆疊，製作多層次口感。王鵬傑並解釋，吐司上頭的紅色畫印，是由天然甜菜根粉製成再烙印，民眾可放心食用。王鵬傑也提到，「金紙千層吐司」今年同樣將販售，預計8月4日左右（農曆7月1日），可於莎士比亞烘焙坊官網預訂。