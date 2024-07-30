羅志祥45歲生日驚喜宣布好消息！跨年計畫曝光：讓大家心滿意足
「亞洲流行天王」羅志祥在今（30）日生日這天推出新專輯《舞狀元》，上個月開放預購後就造成搶購風潮。但其實不只發行新專輯這個好消息，他今日稍早也搶先公布，將在12月31日再次與歌迷到高雄巨蛋跨年，且這次演唱會主題是以出道30周年為主軸，將邀請歌迷一同慶祝。羅志祥表示：「30周年是很有意義的一年，也是我的里程碑！在這次的演唱會就是邀請大家來我的樂園來開心的玩樂、一起party！」而他剛剛也在IG限動發文，直呼：「哇！這禮物會不會太棒了！」
記者朱祖儀／綜合報導
羅志祥稍早在IG限時動態賣關子，透露今天有一個很棒的禮物，詢問粉絲：「是不是很想知道呀？」隨後就公布自己即將在跨年當天站上高雄巨蛋開唱的好消息，並一連發出多張宣傳照，表示：「讓我們再一次到高雄跨年吧！」也透露門票預計8月14日下午1點半於寬宏售票、萊爾富、OK便利商店開賣，票價分別是4580元、4280元、3880元、3480元、3080元、2680元、2280元、1880元、800元。
這次演唱會羅志祥將把高雄巨蛋打造成「遊樂園」，要讓歌迷開開心心的來，玩得心滿意足再回家，而選在高雄巨蛋就是要讓全場放心嗨，用力跳起來。去年羅志祥也在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，不僅施放大量煙火與舞台燈光特效、現場送出五星飯店住宿券、自有品牌周邊等好禮，更用首首回憶殺留給歌迷難忘的回憶。不少歌迷演唱會結束到社群留言：「好想要每年都跟小豬一起跨年！」、「太好玩了，希望以後還有這個機會！」
這次演唱會內容，羅志祥也透露：「30周年會有全新舞台設計，跟之前evolution演唱會完全不一樣。希望大家一起跨年、一起過一場快樂的演唱會，跟粉絲的互動還結識一定不會少的！」目前演唱會相關內容製作都還在與團隊討論規劃中，密集的開會希望能給歌迷一個意想不到舞台，不只是視聽饗宴，更要變成沉浸式的觀賞體驗。目前整個風格會以遊樂園為出發點，在這個遊樂園裡面只要開心的玩，跟歌迷近距離互動一定會安排到大家滿意！至於有沒有禮物送大家？羅志祥賣關子說：「來了就知道囉，一定會讓大家心滿意足的回家，開心迎接新的一年！」