日本「蜜柑、鮮櫻桃」農藥殘留超標 立陶宛「黃蘑菇」遭檢出輻射
衛福部食品藥物管理署執行邊境檢驗，今（30）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，共有14件產品違規，其中由日本出口「蜜柑」檢出農藥殘留含量不符規定，兩間進口商共192公斤全依規定退運或銷毀，而由日本出口「鮮櫻桃」也檢出農藥殘留含量不符規定；另立陶宛出口「黃蘑菇」檢出原子塵或放射能銫-137 140.1 貝克/公斤，超過標準100 貝克/公斤，2公斤依規定退運或銷毀。
記者林莞茜／綜合報導
食藥署今日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，14違規產品分別有日本「蜜柑」2件、「鮮櫻桃」，中國大陸「花椒」、「西印度櫻桃萃取物」、「冷凍青蔥」，美國「沙朗牛肉用調味料」、「義大利麵醬」，菲律賓「塗抹起司」，韓國「紫蘇籽粉」、「涼拌青海菜」、「涼拌小黃瓜絲」，越南「辣椒粉」，立陶宛「黃蘑菇」。
其中，立陶宛出口「黃蘑菇」檢出原子塵或放射能銫-137 140.1 貝克/公斤，依據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100 貝克/公斤，2公斤不符合食品安全衛生管理法第17條規定。
食藥署已將不符容許量標準、食品器具容器包裝衛生標準之商品，依「食品安全衛生管理法」規定退運或銷毀。