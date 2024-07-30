賴清德釀內鬥危機？郭正亮預言台南初選「血流成河」：爽到藍這人
民進黨主席賴清德從內閣人事到中常委名單，幾乎只用自己派系的人。對此，前立委郭正亮指出，賴清德未來也會鬥爭自己內部，就如台南2026市長人選，硬要推嫡系立委林俊憲出戰，那就會和陳亭妃殺到血流成河，最終得利的就是國民黨立委謝龍介。
記者莊蕙如／台北報導
郭正亮日前在網路節目表示，賴清德目前已推動一場腥風血雨的政治鬥爭，早在海基會前董事長鄭文燦案出現以前，國會改革時就看出來了，不只強硬用釋憲和暫時處分的方式擋下法案，還搞假新聞，指有新華社記者在政論節目裡指點，企圖鬥爭藍營背後的資助者。
郭正亮說，若國民黨擺對位置，或許就可以在這波民進黨的鬥爭中獲利，找到有力的結盟者，郭正亮舉例，國民黨立委謝龍介就很聰明，看懂了民進黨立委陳亭妃這局，因為陳亭妃贏面非常高，只要她選上中常委，民進黨就可以順利整合了。
郭正亮續指，可是賴清德硬要推民進黨立委林俊憲出來選，那支持陳亭妃的人肯定不服氣，到時候就得要談，那這時謝龍介就有好處，他基層扎根很深，陳亭妃的系統也認識不少人，那結盟的空間就有了，如今這種現象可能還會擴散到各種地方。郭正亮認為，當這種內爭現象不斷擴散，賴清德不斷想把自己人替換上去，很容易就會造成權力的擴張內爆與崩壞。