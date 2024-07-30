木柵動物園停車費太貴！全家開車出遊恐花上千元 議員籲市府檢討
台北市木柵動物園是家長溜小孩的熱門景點，票價也算親民，不過對外縣市遊客來說，動物園對面停車場，停車費1小時要60元，若一家大小到動物園玩，停車費加上用餐費用、紀念品等，一天可能要花上千元。國民黨台北市議員游淑慧說，希望讓遊客在園區的消費可用來折抵部分停車費。
記者何哲欣／台北報導
游淑慧說，家有小小孩的家長都知道，帶嬰幼兒出門，推車加上媽媽包，大包小包的，如果大熱天還要轉乘公共運輸，其實真的不如開車方便。雖然只看門票的話，動物園的確是個極其平價的親子出遊景點，但沒想到光停車費就可以花到3、400元，若是去一趟動物園就要花上1千到1千5，對一些小家庭來說的確不算便宜。
游淑慧說，她書面質詢此議題，引發民眾反應兩極，雖然不想停車就該搭捷運，但實務上，對有小小孩的家庭來說，開車的確是一個比較方便的選擇，省去大包小包搬運的困擾，小孩玩累了回程也能在車上睡覺。而去一趟動物園花費破千，其中有將近一半是花在停車費上，的確會讓部分家長感到心有點痛。
游淑慧說，動物園畢竟是許多小朋友重要的童年回憶，與親子必遊景點。「我還是希望，今年底停車場委外營運廠商到期後，動物園能與停管單位重新研議，是否有可能以合理的方式降低家長的負擔，讓親子能更常逛動物園，創造更多美好回憶。」