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飛香港「買一送一」！國泰航空開賣　「單人含稅約5千」高雄也有

▲國泰航空宣布推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」 官網獨家優惠，兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠。（圖／國泰航空提供）
▲國泰航空宣布推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」 官網獨家優惠，兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠。（圖／國泰航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

國泰航空宣布推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」 官網獨家優惠，即日起至2024年8月29日，兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠，機票由香港國際機場贊助送出。

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此次「兩人同行玩香港！第二人票價免費」優惠期間即日起至2024年8月29日，凡於國泰航空官網輸入機票優惠編號TWFLY2HKG，選擇兩位成人同行，並於2025年3月31日(含)前從台北或高雄出發，行程天數為2至7天，即可享有經濟客艙機票優惠。

▲國泰航空宣布推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」 官網獨家優惠，兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠。（圖／資料照，香港旅遊發展局提供）
▲國泰航空宣布推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」 官網獨家優惠，兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠。（圖／資料照，香港旅遊發展局提供）
提醒此優惠票價先到先得，限首1萬6000筆訂位，售完為止。另，需支付兩張機票的稅金及相關附加費。稅金及相關附加費或會隨時變更，實際金額以開立機票時系統顯示為準。實際操作後，兩人含稅票價約莫台幣1萬元上下，等於約莫每人僅5000多元就能享香港來回。

另外，星宇航空今(30)日也宣布，台中出發航線再添一，航向新興熱門度假勝地-富國島，10 月 27 日正式從台中機場啟航，每日一班往返，執飛航機為 A321neo， 屆時星宇航空於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港及富國島等四個航點的飛航服務，為中台灣的旅客提供更為便利的飛航新選擇。

▲星宇航空今(30)日宣布，台中出發航線再添一，航向新興熱門度假勝地-富國島。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空今(30)日宣布，台中出發航線再添一，航向新興熱門度假勝地-富國島。（圖／星宇航空提供）

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